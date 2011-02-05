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Politika

ŞAHİN'DEN MISIR'A LETONYA'DAN MESAJ RİGA (A.A)

05 Şubat 2011 14:53

-ŞAHİN'DEN MISIR'A LETONYA'DAN MESAJ RİGA (A.A) - 05.02.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, baskıcı, otoriter rejimlerin, günümüzde sıkıntı yaşamamasının mümkün olmadığını belirterek, ''Halk, daha demokratik, daha özgür bir düzen istemektedir. Dost ve kardeş ülkelerin, onların yöneticilerinin, halkın bu beklentilerine cevap verecek bir tavır içinde olmalarını bekliyorum, kendilerine bunu tavsiye ediyorum'' dedi. Şahin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Letonya'dan ayrılmadan önce gazetecilere değerlendirmede bulundu. Letonya hükümeti, parlamentosu ve yetkililerinin, Türkiye'ye özel bir önem verdiğini, her alanda ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiğini ifade eden Şahin, görüştüğü Letonya Parlamento Başkanı'nın da bu düşünceyi, kendisiyle paylaştığını belirtti. Parlamentoda, Dışişleri, Avrupa Komisyonu ve Letonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan ve üyeleriyle dün bir araya geldiğini anımsatan Şahin, heyetin, Türkiye'nin bölge ve dünyadaki gelişmelere karşı bakış açısını öğrenmek istediğini söyledi.  Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tüm parlamenterler, en azından komisyon başkanları, Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki rolünü çok takdir ettiklerini söylediler, etkin bir ülke olduğunu tespit ettiler. Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmenin, kendileri için çok önemli olduğunu vurguladılar. Bundan büyük memnuniyet duyduk.  En çok üzerinde durdukları konu, şu anda Kuzey Afrika'da başta Mısır olmak üzere, bu bölgelerdeki gelişmeler konusunda Türkiye'nin ne düşündüğü, nasıl bir tavır içinde olduğu. Türkiye, AB ile müzakere sürecinde. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ilkeleri AB'nin de değerleridir. Türkiye de bu değerlere sahiptir. Bu değerlere sahip olmayı arzu eden halkların bu talebine Türkiye, büyük saygı duymaktadır. Bu ülkeyi yönetenlerin de saygı duyması gerektiğini her fırsatta ifade etmektedir. Çünkü artık çok küçülen bir dünyada yaşıyoruz, kitle iletişim araçlarındaki baş döndürücü gelişmeler, dünyanın hangi noktasında olursa olsun, insanları, diğer bölgelerdeki gelişmelerden haberdar etmektedir. Baskıcı, otoriter rejimlerin, günümüzde sıkıntı yaşamaması mümkün değildir. Halk, daha demokratik, daha özgür bir düzen istemektedir. Bu talebini de şimdi her türlü riski göze alarak ifade etmektedir. Dost ve kardeş ülkelerin, onların yöneticilerinin, halkın bu beklentilerine cevap verecek bir tavır içinde olmalarını bekliyorum, kendilerine bunu tavsiye ediyorum.''

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