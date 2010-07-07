-ŞAHİN'DEN LİDERLERE 'EV ZİYARETLERİ' ÇAĞIRISI TBMM (A.A) - 07.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, siyasi parti genel başkanlarının zaman zaman birbirlerini evlerinde ziyaret etmesi, birbirlerinin çayını kahvesini içmesi çağrısında bulundu. Başkan Şahin, vefat eden eski milletvekili Kerem Güneş için TBMM'de düzenlenen törende, bir gazetecinin, ''Yeni güvenlik yönetmeliğine göre, odanızda her sabah dinleme cihazı aranacak. Bir duyum mu aldınız?'' sorusuna, ''Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlık makamı ile ilgili yönetmelikte bu hükümler varmış. TBMM de bu yönetmeliğe uygun değişikliğe uğradı. Yapılan değişiklik sadece bundan ibarettir'' karşılığını verdi. Meclis Başkanının korumasından sorumlu ekibin, bu değişiklikten önce de bu tür çalışmaları yaptığını belirten Şahin, ''Sadece Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın yönetmelikleri ile uyum sağlandı'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, ''Şu ana kadar olumsuz bir şey çıkıp çıkmadığının'' sorulması üzerine, kendisinin böyle bir talebinin olmadığını söyledi. Şahin, ''Meclis Başkanının korumasından sorumlu olanlar, birtakım ihbarları, gelişmeleri de takip ederek, bizim dışımızda, bize haber vermeksizin bazı tedbirler alırlar. Bundan benim haberim olmaz. Hatta benden çok daha önce sizin haberiniz olur'' diye konuştu. Bir gazetecinin, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün, ''Kürtler'le Türkler bir arada yaşamalı mı?'' diye bir yazısı olduğunu anımsatması üzerine, Şahin, ''Bu soruyu sormayı bile gereksiz görürüm. Asırlardır birlikte yaşıyoruz. Şimdi de birlikte yaşıyoruz, bundan sonra da birlikte yaşayacağız. Kardeşliğimizi hiç kimse bozamaz'' dedi. -''AYAKÜSTÜ AÇIKLAMA YAPTIRMAYIN''- Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, ''Cenazelere katılan BDP'li milletvekillerinin dağa gitmeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu'' anımsatması üzerine, gazetecilerden, Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un açıklamaları ile ilgili ayaküstü açıklama yaptırmamalarını istedi. Bir gazetecinin, ''Terör konusunda liderlerin bir araya gelmesi konusunda yaptığınız öneri büyük yankı yarattı. Fakat liderler farklı tavırlar sergilediler'' sözleri üzerine Mehmet Ali Şahin, şöyle konuştu: ''Görüşürler, hiç merak etmeyin. Görüşmeleri son derece doğal olandır, görüşmemeleri doğal olmayandır. Siyasi partilerimiz millete hizmet için vardırlar. Bir araya gelmeleri çok iyi olur. 'Kamuoyu da bundan son derece memnuniyet duyar' demiştim. Hala düşüncemin arkasındayım. Geçmişte bir araya geliyorlardı liderler. Benim gönlümden geçen farklı şeyler de var: Genel başkanlarımız zaman zaman bir araya gelmeli, birbirlerini evlerinde ziyaret etmeli, birbirlerinin çayını, kahvesini içmeli. Böyle dostluklar olmalı. Bu, kamuoyunu da son derece rahatlatır. Bunu yapabilmeliler siyasi parti genel başkanları...'' Şahin, ''Tıkanma olursa devreye girmeniz sözkonusu olabilir mi?'' sorusuna, ''O noktaya gelen insanların başkalarının aracılığına ihtiyaç hissetmemeleri gerekir. Çok rahat konuşabilmeliler, bir araya gelebilmeliler. Bu tabanlarımıza da verilecek çok güzel mesaj olur'' karşılığını verdi.