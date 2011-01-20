-ŞAHİN'DEN KANADA SENATO BAŞKANINA DOKUNDURMA TBMM (A.A) - 20.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, dünyada, 1915 olaylarına ilişkin iddiaları tanıyan ve katıldığını söyleyen tek hükümetin Kanada hükümeti olduğunu belirterek, ''Temennimiz, Nisan ayında yeni bir sorun yaşanmamasıdır'' dedi. Şahin, Kanada Senato Başkanı Noel Kinsella ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Geçen yıl Eylül ayında Kanada Senatosu tarafından başkent Ottawa'da, ilk kez G-20 Ülkeleri Meclis Başkanlarının bir araya geldiği bir toplantı düzenlendiğini anımsatan Şahin, kendisinin de katıldığı bu önemli toplantının öncülüğünü, Kinsella'nın yaptığını ifade etti. Kinsella'nın açtığı bu yolun diğer ülkelerin Meclisleri tarafından devam ettirilmek istendiğini belirten Şahin, Güney Kore Meclis Başkanlığının, Mayıs ayı içinde bu toplantının ikincisini düzenlemek için teşebbüste bulunduğunu kaydetti. Şahin, Türkiye ile Kanada arasında 1943 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin 2004 yılına kadar seviyeli ve dostane şekilde devam ettiğini, ancak 2004 yılında, 1915 olayları ile ilgili Kanada Meclisinin aldığı karar nedeniyle bu ilişkilerin mesafeli seyrettiğini söyledi. Şahin, özellikle son yıllarda karşılıklı temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye götürülmesi yönünde adımlar atılmasına yol açtığını, bundan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Kanada ziyaretinde, Kinsella'nın, 1915 olaylarına ilişkin bir değerlendirmesinde, ''Allah insanların gözlerini önüne koyarak yaratmış. İsteseydi arkasına da gözlerini koyabilirdi. Bu, bana göre, geriye değil önünüze bakın, geçmişin hesabını tarihçiler yapar, biz ilişkilerimizi geliştirmek için önümüze bakmalıyız anlamını taşıyor'' dediğini belirten Şahin, bu sözü önemsediğini ve hala hafızasında olduğunu söyledi. -''İDDİALARA KATILAN İLK HÜKÜMET''- 1915 olayları ile ilgili bazı ülke parlamentolarının bir takım kararlar aldığını belirten Şahin, bu ülkelerin arasında Kanada'nın da yer aldığını kaydetti. Ancak Kanada'da, hükümetin de alınan bu karara katıldığını açıkladığını anımsatan Şahin, şöyle devam etti: ''Dünyada bu iddiaları tanıyan ve katıldığını söyleyen tek hükümet Kanada hükümetidir. Ancak Sayın Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın son zamanlarda ifadelerini yumuşattığını gözlemliyoruz. Bu tutumu, doğru yolda atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Temennimiz Nisan ayında yeni bir sorun yaşanmamasıdır. 1915 olaylarının bilimsel ve tarafsız bir şekilde ele alınmasını istiyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma da zaten bu amaca yöneliktir. 1915 olayları konusunda, yaklaşık 800 yıl beraber yaşamış Türk ve Ermeni toplumları arasında bir hafıza çatışması bulunduğu açıktır. Biz kendi hafıza kayıtlarımızı hiç kimseye dayatmaya çalışmıyoruz. Hiç kimsenin de bize kendi hafıza kayıtlarını dayatmaya hakkının bulunmadığını ifade etmek istiyorum. Bizim Kanadalı yetkililerden, hükümetten beklentimiz, 1915 olaylarını tarafsız bir tutumla ele almalarıdır. Kanada toplumu çok kültürlü bir yapı yansıtmaktadır. Bu yapı içinde 50 bini aşkın Türk bulunmaktadır. Onlar da Kanada'nın istikrarı ve her bakımdan gelişmesi için Kanada'da medeni insanlar olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Ben Kanada hükümeti ve yetkililerinin, oradaki Türk vatandaşlarını rencide edecek bir tavır içinde olmayacaklarını düşünüyorum ve buna inanmak istiyorum.'' İki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesinin mümkün olduğunu belirten Şahin, bu konuda Parlamentolar ve Parlamento Başkanlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti. -''TARİHTEN DERS ALMAMIZ GEREKİYOR''- Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kinsella, ''Önümüzdeki Nisan ayında, 1915 olaylarına ilişkin Kanada'nın tutumunu nasıl görüyorsunuz?'' yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi: ''Bir kişi tamamen arkasına bakarak ileriye doğru yürümeye çalışabilir ama böyle bir durumda yol alamaz. Dünya tarihinde baktığınız zaman bizler izole yaşamıyoruz, birbirimizden ayrı yaşamıyoruz. Bu nedenle tarihten ders almamız gerekiyor ve birbirimize kötülük yapmamamız gerekiyor. Dünya üzerinde tüm toplumlar için bazı önemli tarihler vardır. Fransız ve Amerikan ihtilallerinin tarihleri, Kanada'nın kuruluşu tarihi, 10 Aralık 1948'de Türkiye ve Kanada'nın da içinde bulunduğu dünya toplumlarının İnsan Hakları Bildirgesini benimsemeleri gibi önemli tarihler vardır. İyi bir tarih bilimiyle, önemli dersler öğrenebiliriz. Ben 10 Aralık gibi görüyorum aslında Nisanı. Tarihte kötü bir olay yaşanmış olabilir. Uluslararası toplumlar da bu konu hakkında düşünmek için bir günü belirleyip o tarihi önemseyebilirler.'' TBMM Başkanı Şahin de Kinsella'nın konuşmasının ardından, ''Aslında birlikte söylemek istediğimiz şudur. Geçmişte yaşanmış olayları objektif ve tarafsız şekilde, uzmanlar ve tarihçiler değerlendirmelidir. Ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, bu tür tek yanlı bilgilendirmelere bağlı olarak bir yere bağlamamalıyız. Dolayısıyla ilişkilerimizi çok yönlü geliştirmenin gayreti içinde olmalıyız. Ben böyle anladım Sayın Başkan'ın açıklamalarını ve ben de böyle düşünüyorum'' diye konuştu.