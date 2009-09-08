Şahin'den 'DTP'lilerin ifade krizi'ne yorum

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, DTP'lilerin polis zoruyla ifade vermeye götürülmelerinin doğru olmadığını belirtti.

Şahin, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konunun tamamen yargısal bir süreç olduğunu belirten Şahin, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan zamanında, özel yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, söz konusu DTP'li milletvekillerine tebligat yapılması konusunda yazı yazdığını, TBMM Başkanlığı'nın da ilgili milletvekillerinin sekreterlerine mahkemeden gelen bu celp yazısını tebliğ etmek istediğini söyledi.

"Zannediyorum 2 sekreter bunu almış, diğerleri almamışlar, iade etmişler" diyen Şahin, bu sonucun da Meclis Başkanlığı'nca ilgili ağır ceza mahkemesine bildirildiğini kaydetti.

Mehmet Ali Şahin, "Dolayısıyla, Meclis Başkanlığı mahkemeden gelen bu yazıyla ilgili üzerine düşeni yapmış, o süreç tamamlanmış. Şu anda Meclis Başkanlığımızın gündeminde, bu davayla ilgili başka bir konu yok. Ama ağır ceza mahkemesi, Meclis Başkanlığımıza başka bir yazı yazar mı? Aynı mahiyette yeniden bir tebligat talebinde bulunur mu? Onu bilemiyorum. Geldikten sonra değerlendiririz onu" diye konuştu.

"Milletvekillerinin Meclis'ten götürülmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine Şahin, "Onu, Meclis'in saygınlığı açısından doğru bulmam" dedi.

TBMM Başkanı Şahin, "Sayın Köksal Toptan gibi siz de aynı yöntemi kullanır mısınız?" sorusuna ise "Böyle bir müracaat olursa, geldiğinde onu değerlendiririz, gelmeden bir beyanda bulunmayayım şimdi" yanıtını verdi.

DTP'lilerin randevu talebinde bulunup bulunmadıklarının sorulması üzerine de Şahin, "Hayır olmadı şu ana kadar" dedi.

DTP ifade vermiyor

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş ve milletvekilleri Emine Ayna, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk yargılandıkları davalar nedeniyle savcılığa ifade vermeye gitmiyor.