-ŞAHİN'DEN BDP'YE: ''SÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURUN'' TBMM (A.A) - 21.12.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ''Meclis Genel Kurulunda, Türkçe dışında bir dille hitap etme şeklinde bir düşüncemiz yoktur, arkadaşlarımı da bu konuda uyardım'' sözünü önemsediğini belirterek, bu sözünün arkasında durulmasını temenni etti. Demirtaş ile görüşmesinde ''hangi uyarılarda bulunduğunun'' sorulması üzerine, Şahin, ziyaret talebinin BDP'den geldiğini, Meclis Başkanı olarak zaman zaman görüşmeler yaptığını, bu ihtiyacın ortaya çıkabildiğini söyledi. Şahin, bu ziyaretin, birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde olan, tartışılan konuları da değerlendirme fırsatı verdiğini belirterek, görüşmenin ''faydalı'' olduğunu kaydetti. Kendisinin dün veya önceki gün verdiği mesaj ile Demirtaş'a bugün ilettiklerinin aşağı yukarı aynı paralelde bulunduğunu anlatan Şahin, her sorunun çözüm yerinin TBMM olduğunu ifade ettiğini, Demirtaş ve arkadaşlarına da aynı şeyi söylediğini kaydetti. Şahin, görüşmeye ilişkin şunları söyledi: ''Onlar da 'farklı bir düşünce taşımadıklarını, kendilerinin de TBMM'de görev yaptıklarını, bu düşüncelerle burada bulunduklarını' ifade ettiler. Vermek istediğim mesajların ne olduğunu kendilerine anlatma fırsatım da oldu. Bizim bir tek vatanımız var, ana dillerimiz farklı da olsa biz bir tek milletiz, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, hepimizin üzerinde hassasiyetle durması gereken konudur. Özellikle bu parlamentoda görev yapan milletvekilleri olarak, bu konuda çok daha hassas olmalıyız. Özellikle iki dil konusuyla ilgili düşüncelerinin biraz daha net şekilde ortaya konması ricasında da bulundum. Sayın Demirtaş da 'Bizim BDP olarak, Türkçe'nin resmi dil olması dışında, başka bir dili resmi dil olarak önerme düşüncemiz yoktur. Türkçe'nin resmi dil olması bizim de kabulümüzdür, aynı düşüncedeyiz. Ancak anadillerin konuşulması ve günlük hayatta bunların değerlendirilmesi konusunda, bizim belki diğer siyasi partilerden daha farklı bir düşüncemiz, beklentimiz olabilir. Ancak bütün bunları, düşüncelerimizi gerçekleştirecek olan yer TBMM'dir. Anayasa, yasa değişikliği olacaksa burası yapacaktır' dediler. Ben de zaten bunu ifade etmek istiyordum. 'Anayasa ve yasalar yürürlükte kaldığı sürece hepimiz, benimsesek de benimsemesek de bazı yerlerine itiraz etsek de etmesek de bu anayasa ve yasalar çerçevesinde hareket etmeliyiz. Söylemek istediğim budur. Değişiklik düşünceleriniz olabilir, bunları da görüşeceğimiz, gerekirse değiştireceğimiz yer de TBMM'dir' dedik. Bu konularda büyük ölçüde fikirlerimizin örtüştüğünü gördüm. O nedenle verimli bir ziyaret oldu.'' -''LÜZUMSUZ GERGİNLİKLERE YOL AÇICI DAVRANIŞLAR''- Şahin, Demirtaş'ın, ''Bundan sonra daha sık görüşelim, birtakım yanlış anlaşılmalar oluyor, bunları yüz yüze görüşerek, birbirimize meramımızı daha iyi anlatabiliriz'' düşüncesini ortaya koyduğunu anlatarak, bunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Parlamentoda görev yapan partilerin yöneticileri olarak, her konuyu açık ve net şekilde konuşmayı arzu ettiğini belirten Şahin, ''Lüzumsuz gerginliklere yol açıcı söz ve davranışlarda bulunmamaya hepimiz özen göstermeliyiz'' temennisinde bulunduklarını belirtti. Şahin, ülkenin, vatanın, milletin bütünlüğü konusunda bundan sonra dikkatli davranmak durumunda olduklarını, başka vatanlarının, devletlerinin bulunmadığını söyledi. Demirtaş'ın, arkadaşlarına, ''TBMM kürsüde Türkçe'den başka dilde hitap etmeyin'' diye uyarıda bulunduğunu aktardığını belirten Şahin, Demirtaş'ın bu cümlesini önemsediğini vurguladı. Şahin, Demirtaş'ın, ''Resmi işlemlerde, Türkçe'nin dışında bir talebimiz yoktur'' dediğini iletti. -''(DTK'NIN) PARTİNİZLE ORGANİK BAĞI VAR MI?'' SORUSU- BDP'nin, Demokratik Toplum Kongresi'ndeki (DTK) değerlendirmelere ilişkin Meclise düzenleme getirip getirmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, Şahin, Demirtaş'a, ''Bu platformun partinizle organik bir bağı var mı partinizin bir organı mı?'' diye sorduğunu belirtti. Şahin, Demirtaş'tan, ''Hayır, tamamen bizim dışımızda sivil bir inisiyatiftir, bizim arkadaşlarımız da, ben de, aydınlar da katıldı. Birkaç arkadaş, ayrı Meclis, güvenlik gücü gibi önerilerde bulundu... Bunlara karşı çıktığımızı da ifade etmiştir. O sadece fikir tartışmasıydı, parti olarak bir öneri haline getirerek, bir anayasa, yasa değişikliği yapalım şeklinde bir teşebbüste bulunmuş değiliz. Sadece düşüncelerimizi ifade ettik'' cevabını aldığını kaydetti. Şahin, bunları not ettiğini ve takip edeceğini dile getirdi. Şahin, her konuda anayasa ve yasa değişikliği sunulabileceğine, değişiklikle ilgili TBMM Genel Kurulunun karar verdiğine işaret ederek, ''Türkiye'de sorunların çözüm yeri olarak Meclisi gördükten ve burada yapılacak değişiklik gerçekleşmeden mevcut yasalar içinde hareket etme gereği ortaya çıktıktan sonra, diğer konuların karşılıklı nezaket sınırları içinde görüşülmesi, inanıyorum ki Türkiye'deki tansiyonu da düşürecektir'' diye konuştu. -''İÇTÜZÜK'TE DÜZENLEME YOK''- TBMM Başkanı Şahin, BDP'lilerin Genel Kurulda Kürtçe konuşmaya devam etmeleri halinde tavrının sorulmasına şöyle karşılık verdi: ''Meclisi yöneten başkan arkadaşlarımızın bu konuda inisiyatif alması gerekir. İçtüzüğümüzde bu konuyla ilgili disiplin maddelerine baktığınızda herhangi bir düzenleme yapılmamış. Dolayısıyla Meclis Başkanı olarak benim ve Meclis Başkanvekili arkadaşlarımız, Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu konuda İçtüzükte çok açık bir hüküm yok... Ama ben Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının, 'bizim Meclis Genel Kurulunda, Türkçe dışında bir dille hitap etme şeklinde bir düşüncemiz yoktur, ben arkadaşlarımı da bu konuda uyardım' sözünü önemsiyorum ve bu sözünün arkasında durmaları gerektiğini temenni ediyorum.''