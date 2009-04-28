Şahin'den Baykal'a suçlama

Adalet Bakanı Şahin, CHP lideri Baykal'ın, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak Türk kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak Türk kamuoyunu yanılttığını öne sürerek, "Sayın Baykal, Frankfurt Basın Sözcüsü'nün beyanına inanıyor, ama tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden bütün bu konularla ilgili gerçekleri saptırmak suretiyle Türkiye'deki yetkililerin, kendi insanının beyanlarına inanmıyor" dedi.



Şahin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bugün partisinin grup toplantısında, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak kendisini "Türk kamuoyunu yanıltmak ve yalan söylemekle" itham ettiğini ifade ederken, Baykal'ın konuyla ilgili gerçekleri saptırdığını savundu.



Deniz Feneriyle ilgili dava dosyasının Almanya'dan Adalet Bakanlığına 24 Şubat 2009 tarihinde geldiğini ve Bakanlık olarak da dosyayı bekletmeden Türkiye'deki soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiklerini belirten Şahin, "Savcılık şu anda dosyanın tercümesiyle meşgul. Dosyanın Türkçe tercümesi olsa, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 tane tercüman bularak, 2 ayı aşkın süredir bunların tercümesiyle uğraşır mı? 4 klasör ve binlerce sayfadan oluşan dosyanın tercümesi yapılıyor" diye konuştu.



Şahin, Deniz Baykal'ın grup toplantısında yaptığı konuşmayla "gerçekleri son derece saptırdığını" öne sürerek, şöyle konuştu:



"Deniz Feneri davasıyla ilgili Türkiye'ye tek değil 2 dosya gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, bizim aracılığımızla orada biten davanın dosyasıdır ve bu dosya 64 gün önce Türkiye'ye gelmiştir. Diğer dosya, bundan 4 gün önce Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği vasıtasıyla Bakanlığıma teslim edilen dosyadır.



Sayın Baykal, bunları birbirine karıştırarak, 'tek dosya gelmiştir' şeklindeki Frankfurt Basın Sözcüsü'nün beyanına inanıyor, ama tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden bütün bu konularla ilgili gerçekleri saptırarak Türkiye'deki yetkililerin, kendi insanının beyanlarına inanmıyor. Sayın Baykal, Alman Basın Sözcüsü'ne inanıyor, Türkiye'nin Adalet Bakanı'na inanmıyor, Cumhuriyet savcılarının yaptığı işe inanmıyor. Sayın Baykal, yaşı 70'i geçince unutma gibi bir sorun yaşamaya başladı. O bakımdan kendisine, herhangi bir konuyu değerlendirirken incelemesini, araştırmasını ve ona göre değerlendirme yapmasını tavsiye ediyorum."



Şahin, Türkiye'ye gönderilen ilk dosyanın Almanya'da 3 Türk vatandaşının biten yargılamasına ilişkin 3 bin sayfadan oluşan dosya olduğunu, 4 gün önce Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla Adalet Bakanlığına Deniz Feneriyle ilgili Almanya'nın adli yardım taleplerine ilişkin ikinci dosyanın ulaştığını kaydetti.



‘Sayın Baykal kamuoyunu yanıltmıştır'



Bakan Şahin, "Sanki tek dosya gönderilmiş, tercümeleri de gönderilmiş gibi izlenim yaratılıyor. Baykal'ın, 'yetkililer, Türk kamuoyunu yanıltıyor' şeklindeki beyanları son derece gerçek dışıdır, hakikati asla ifade etmemektedir. Kamuoyunu hepimizin doğru bilgilendirmesi lazım. Sayın Baykal maalesef kamuoyunu yanıltmıştır" dedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın yaptırdığı tercümenin hangi aşamada olduğunu bilmediğini belirten Şahin, konunun tamamen Adalet Bakanlığı dışında cereyan ettiğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kontrolünde olduğunu, Başsavcılığın tercüme yapıldıktan sonra konuyu soruşturma bağlamında değerlendireceğini ve sonuçlandıracağını söyledi.



Şahin, 4 gün önce Adalet Bakanlığına ulaşan ikinci dosyanın da ilgili genel müdürlük tarafından uluslararası sözleşmelere uygunluğu bakımından incelendiğini, Bakanlığın dosyanın içeriğiyle ilgili bir çalışma yapmasının söz konusu olmadığını ifade etti.



Adalet Bakanı Şahin, "Avrupa Sözleşmesi bağlamında, karşılıklı adli yardım çerçevesinde, genel müdürlüğümüz bir değerlendirme yapıyor. Türkiye'nin altına imza koyduğu ilkelere uygun bir talepte bulunulmuş mu inceleniyor. Daha sonra dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilecek" diye konuştu. (AA)



