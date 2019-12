-ŞAHİN'DEN BAHÇELİ'YE YANIT ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelede özel harekat polisinin rol almasıyla ilgili ''Bu, terörle mücadelede mağlubiyeti kabul etmektir, suçlusunu da TSK olarak ilan etmektir'' sözlerine ilişkin olarak, ''Sayın Bahçeli'nin açıklaması kendisini bağlar. Bizim hükümet olarak, benim bakan olarak böyle bir açıklamam yok. Sayın Başbakanımızın asla yok. Olmayanın üzerinden belirtilen görüşün karşılığı ne olur, onu siz takdir edin'' dedi. Şahin, Filistin İçişleri Bakanı Said Ebu Ali'yi makamında kabulünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Silvan'daki terörist saldırısına ilişkin müfettiş raporlarıyla ilgili sorusu üzerine kendisine her aşamada, her zaman bilgi geldiğini belirterek, müfettişlerin alanda yaptıkları çalışmaların tamamlandığını söyledi. Bir araştırmanın, soruşturmanın alanda veri ve delil toplama, tanıkları ya da ilgilileri dinleme bölümleri olduğunu, araştırmacının sonuçta bunları toparlayıp, değerlendirmesini yaptığını ifade eden Şahin, ''Tıpkı sizin topladığınız haberlerin masada redakte edilmesi, paylaşılması gerekenin paylaşılması gibi. Arkadaşlarımız şimdi o bölümü çalışıyorlar. Makul bir süre sonra sizlerle paylaşacağız'' diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelede özel harekat polisinin etkin rol almasıyla ilgili ''Bu, terörle mücadelede mağlubiyeti kabul etmektir, suçlusunu da TSK olarak ilan etmektir'' açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şahin, ''Sayın Bahçeli'nin açıklaması kendisini bağlar. Bizim hükümet olarak, benim bakan olarak böyle bir açıklamam yok. Sayın Başbakanımızın asla yok. Bu bir sanı ifadesidir, sanı geliştirmektir. O da Sayın Bahçeli'nin takdiridir. Başka bir şey söyleyemeyiz. Olmayanın üzerinden belirtilen görüşün karşılığı ne olur, onu siz takdir edin'' dedi. Bir gazetecinin ''Silvan saldırısına ilişkin raporun alan çalışmaları tamamlandı. Diğer incelemeler için ne kadar süre söz konusu'' sorusuna, ''Alan incelemesi derken söyledim o bir haftayı. 'Bir hafta içinde yaklaşık bir sonuca gidebilir arkadaşlarımız, bize arz ederler, biz de sizlerle paylaşırız' dediğim o. Şu anda ham bilgilerin üzerinden size sonuç vermem doğru olmaz. Çünkü nihai bir değerlendirme, her şeyi yan yana getirip bunun bir ortak sonucunu, doğru sonucunu almamız gerekiyor'' yanıtını verdi. Şahin, emniyet müdürü ya da valilere yönelik yeni bir kararname olup olmadığı sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, hepsi bu devletin fedakar, hizmetlerini yürüten arkadaşlarımızdır. Her devlet memurunun her zaman tayini, nakli, değişimi söz konusudur. Ama şu anda hükümetin kuruluşuna, yeni bir bakanın gelişine bağlı olarak özellikle yapılması düşünülen ne bir vali tayini var ne de bir müdür tayini var. Her şey normal mecrasında yürüyor. Tayin olması gereken tayin olur, olmaması gereken yerinde durur. Yani değişim adına değişim yok bu ülkede. Herkes işinin başında, bütün arkadaşlarımız gayret içerisinde çalışmalarını yürütüyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de bütün arkadaşlarıma teşekkür etmiş olayım.''