T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şahin'den 'Amerika yaptı' mesajı

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, WikiLeaks belgeri hakkında açıklama yaptı.

01 Aralık 2010 02:00

T24- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, WikiLeaks belgeri için "ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayınlandığı kanaatinde değilim" dedi.



Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Wikileaks belgeleri ile ilgili olarak, "Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinde yayınlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şudur, ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayınlandığı kanaatinde değilim" dedi.

Şahin, Türkiye Kızılay Derneğini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin, "Yüksek Askeri Şura sonuçlandı. Arzı söz konusu ve şu anda Cumhurbaşkanlığı vekaleti sizde. Bu noktada size herhangi bir arz söz konusu mu, yoksa Cumhurbaşkanının dönüşü mü beklenecek?" şeklindeki sorusu üzerine, "Bana şu ana kadar böyle bir husus sunulmadı. Herhangi bir bilgim yok" karşılığını verdi.

Şahin, bir başka gazetecinin Wikileaks belgeleri ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine de şöyle konuştu: "Onula ilgili birçok değerlendiremeler yapılıyor. Ben de sizler gibi takip ediyorum. Ancak, sadece kişisel görüşlerimi hitap edebilirim. Sadece, iki cümle bu konuda kullanmak isterim. Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinde yayımlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şudur. ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayımlandığı kanaatinde değilim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24