-ŞAHİN'DEN 23. DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ TBMM (A.A) - 02.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Meclis'in 23. Dönem'de 491 birleşim, 2 bin 252 oturum yaparak, 2 bin 958 saat 8 dakika çalıştığını bildirdi. Şahin, 23. Yasama Dönemi'nin sona ermesinin ardından TBMM Tören Salonu'nda basın toplantısı düzenledi, yasama dönemini değerlendirdi. -''DAHA GENİŞ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İHTİYACI''- Şahin, Meclis'in asli görevinin yasa yapmak olduğunu, bu nedenle Meclis'in yasama organı olarak vasıflandırıldığını dile getirdi. Bu dönemde Meclis Başkanlığı'na Hükümet tarafından 789 kanun tasarısı, milletvekillerince de 901 kanun teklifi verildiğini bildiren Şahin, tasarılardan 514'ü, tekliflerden 248'inin kanunlaştığını söyledi. Şahin, bazı teklifler, tasarılarla birleştirilerek görüşüldüğü için 548 kanunun bu dönemde yasalaştığını belirtti. Şahin, Cumhurbaşkanlığınca, bir daha görüşülmek üzere 3 kanunun Meclis'e geri gönderildiğine ifade etti. Bu dönemin en çok dikkat çeken yasama çalışmasının anayasa değişikliği olduğunu, anayasanın 26 maddesinde çok önemli değişiklikler yapıldığını, uyum yasalarının büyük ölçüde çıkarıldığını anlatan Şahin, ''Belki de en önemlisi, bunun başarılmış olması, daha geniş çaplı bir anayasa değişikliği ihtiyacını, hem siyasi partilerimizin hem de toplumun gündemine güçlü bir şekilde taşımış olmasıdır'' dedi. -14 ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU- Meclis'in ikinci ana fonksiyonunun denetim çalışmaları olduğuna dikkati çeken Şahin, bu dönemde 13 gensoru önergesi verildiğini, bunlardan 12'sinin Genel Kurul gündemine alındığını ancak reddedildiğini, birinin de işlemden kaldırıldığını söyledi. 23. Dönem'in araştırma ve soruşturma komisyonları açısından da yoğun geçtiğini ifade eden Şahin, verilen Meclis araştırma önergelerinden bin 109'unun işleme alındığını, bunlardan 134'ünün kabul edilerek, 14 araştırma komisyonu kurulduğunu anlattı. Şahin, komisyonlardan 13'ünün raporunu tamamladığını, 12'sinin raporlarının Genel Kurul'da görüşüldüğünü kaydetti. -''ÖNERGELERİN İADESİ''- Diğer iki denetim yolunun da yazılı ve sözlü soru önergeleri olduğuna dikkati çeken Şahin, 23. Dönem'de 20 bin 898 yazı soru önergesi verildiğini, bunlardan 9 bin 313'ünün süresi içinde, 6 bin 932'sinin ise sonradan cevaplandırıldığını bildirdi. Şahin, cevaplandırılanların dışında kalan 4 bin 653 yazılı soru önergesinin 665'inin işlemde, 14'ünün geri alındığını, bin 660'ının Meclis Başkanlığınca iade edildiğini bildirdi. Şahin, bu dönemde verilen 2 bin 506 sözlü soru önergesinin, 2 bin 355'inin işleme alındığını, bin 705'inin cevaplandırıldığını, gündemde 476 sözlü soru önergesinin kaldığını, 151'inin iade edildiğini belirtti. Şahin, ''Keşke sözlü ve yazılı soru önergeleri, hükümetçe, ilgili bakan arkadaşlarımızca cevaplandırılmış olsaydı'' görüşünü ifade etti. -İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NA 10 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU- TBMM Başkanı Şahin, Dilekçe Komisyonu'na 23. Dönem'de gelen 8 bin 666 dilekçenin 8 bin 52'sinin sonuçlandığını belirtti. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun, bu dönemde 30 alt komisyon kurarak, cezaevlerinden çocuk yuvalarına, huzurevinden kimsesizlerin barınma merkezlerine kadar incelemelerde bulunduğunu anlatan Şahin, komisyona gelen başvuruların bu dönemde 10 bini aştığını vurguladı. Şahin, başvurularda yargı kararlarından şikayet birinci, tutuklu ve yükümlülerin cezaevlerindeki uygulama ve koşullardan şikayetlerinin ikinci sırada yer aldığını bildirdi. -''TARİHİ BİR YASAMA SÜRECİ YAŞANDI''- Şahin, 23. Dönem Meclisi'nin, tüm bu yasama ve denetim çalışmaları için 491 birleşim, 2 bin 252 oturum yaparak, 2 bin 958 saat 8 dakika çalıştığını, bu çalışmalar için 142 bin 378 sayfa tutanak tutulduğunu bildirdi. Şahin, ihtisas komisyonlarının ise 3 bin 218 saat çalıştığını dile getirdi. Meclis'in, 14 gün, yaklaşık 170 saat süren anayasa değişikliği maratonu boyunca, yaklaşık 7 bin sayfa tutanak hazırlandığını vurgulayan Şahin, ''Böylece yapılan değişikliklerle, anayasamız daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşurken Meclisimiz de tarihi bir yasama sürecini yaşamıştır'' dedi. -105 DOSTLUK GRUBU- Türkiye'nin, barışı esas alan çok yönlü aktif dış politikasıyla bugün, dünyanın en güçlü ve saygın ülkeleri arasındaki yerini aldığını, adeta bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''23. Dönem boyunca ülkemiz ve Meclisimiz, tüm dünyada ilgi odağı haline gelmiştir. Bu yasama döneminde dünya parlamentolarıyla oluşturduğumuz dostluk gruplarına yenileri eklenerek sayı 105'e yükselmiştir. Meclisimizi 36 devlet başkanı, 70 meclis başkanı, 17 başbakan, 22 bakan, 114 büyükelçi ziyaret etmiştir. Ayrıca yurt dışı ziyaretlerinde, 27 devlet başkanı, 111 parlamento başkanı, 24 başbakan, 5 bakanla bir araya gelme fırsatı bulunmuştur.''