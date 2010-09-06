-ŞAHİN: DEĞİŞİKLİK TÜRKİYE'Yİ GERİ GÖTÜRMEZ TORONTO (A.A) - 06.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 12 Eylül'de yapılacak halk oylaması ilgili ''Şu anda bulunduğum konum tarafsızlığı gerektirir. Oyumun rengini de belli etmedim ancak Anayasa değişikliğindeki hiçbir madde Türkiye'ye geri götürmez'' dedi. Şahin, G-20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Kanada'nın başkenti Ottava'daki programının ardından Toronto kentine geçti. Türk okulu Nil Akademi'yi ziyaret eden Şahin, okul binasının önünde öğrenciler ve Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Şahin, okulda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, okulun toplantı salonunda öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterisini izledi. Burada bir konuşma yapan Şahin, Kanada'da Türk vatandaşları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, bunun ramazan ayına rastlamasının ziyarete ayrı bir anlam kattığını ifade etti. Gittiği her ülkede bir Türk okulu gördüğünü, bu okullarda öğretmenlerin fedakar bir şekilde görev yaptığını belirten Şahin, Nil Akademi'nin de Kanada'da önemli bir hizmet üstlendiğini kaydetti. -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ- Şahin daha sonra, Kanada Türk İslam Derneğini ziyaret etti ve dernek yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Toplum Merkezi'nde düzenlen iftar yemeğinde de Türk vatandaşları ile bir araya gelen Şahin, ilk defa bir Kadir gecesinde yurt dışında olduğunu, böyle bir gecede Kanada'da Türk vatandaşlarıyla birlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yemekte vatandaşların sorunlarını ve Türkiye'den beklentilerini dinleyen Şahin, 12 Eylülde yapılacak halk oylaması ile ilgili bir soru üzerine, şu anda bulunduğu makamın tarafsızlığı gerektirdiğini ifade etti. Bu tarafsızlık ilkesi gereği kendi oyunun rengini de belli etmediğine dikkati çeken Şahin, ''Mecliste Anayasa değişikliği ile ilgili oturumları ben yönettim. Değişikliğin ne getirdiğini iyi biliyorum. Anayasa değişikliğindeki hiçbir madde Türkiye'yi geri götürmez'' diye konuştu. -TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ- Şahin, Kanada Federal Meclisinin 2004 yılında aldığı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili karara değindi. Şahin, katıldığı toplantıda Kanada Senato Başkanı Noel Kinsella ile görüşmesinde de bu konuyu gündeme getirdiğini, parlamentoların yasama organı olduğunu, konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söylediğini anımsattı. Türkiye'nin, özellikle son yıllarda, komşularıyla ''sıfır sorun'' politikası izlediğini, Ermenistan'ın da Türkiye'ye komşu ülkelerden biri olduğunu belirten Şahin, iki ülke arasındaki münasebetlerde ciddi bir yumuşama söz konusu olduğunu ifade etti. Komşuluğun sayısız faydaları olduğunu kaydeden Şahin, kavganın ve gerginliğin kimseye yarar sağlamayacağına işaret etti. Türkiye'nin, Ermenistan ile ilişkilerin daha iyi bir hale gelmesi için attığı adımları anlatan, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'a yaptığı ziyaretin önemine değinen Şahin, ancak Ermeni diasporasının, iki ülke arasında bir normalleşme istemediğini belirtti.