-ŞAHİN: YÖNETMEN OLMAK İÇİMDE UKDE ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Uluslararası Yılın En İyi Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreninde, "Kameranın arkasına geçip başarılı bir yönetmen olmanın içinde bir ukde olduğunu'' belirtti. Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin 16 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Yılın En İyi Haber Görüntüleri Yarışması ''Zoom 2010''da ödüller sahiplerini buldu. Ankara Rixos Otel'de yapılan ödül törenine, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, milletvekilleri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Genel Başkanı Talay Ulusu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, kameramanların iş güvencesi ve yıpranma sorununa değinerek, ''Sorunlarımızın en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz'' dedi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de kısa süre önce Foto Muhabirleri Derneğinin ödül törenine de katıldığını hatırlatarak, her iki meslek türünün de basının en önemli aktörleri, olmazsa olmazları olduğunu vurguladı. ''Yazılı ve görsel basının Türkiye'ye geç geldiğini ama pir geldiğini'' ifade eden Şahin, Türk basınının diğer ülkelerin bile önüne geçtiğini gözleme fırsatı bulduklarını aktardı. Şahin, ''Kameranın arkasına geçip başarılı bir yönetmen olmanın içinde bir ukde olduğunu'' belirterek, ''Bu alanda kendimi fazla geliştiremedim. Siyasetten ne zaman kurtulurum bilmiyorum ama kafamda oluşturduğum birtakım projeler var'' diye konuştu. Kamerasız görsel basını düşünmenin mümkün olamayacağını söyleyen Şahin, ''Böylesine zor görevi ifa eden, zor şartlar altında çalışan arkadaşları yürekten kutluyorum. Omuzlarında taşıdıkları kameraların ağırlığı 15-20 kilo ama o orada durdukça 30-40 kiloya kadar çıkar. Saatlerce o ağırlıkla görüntüleri halka ulaştırmaya, bizi haberdar etmeye çalışıyorlar. Çok önemli bir kamu görevini yerine getiriyorlar'' ifadelerini kullandı. -ÖDÜLLER- İki kategoride düzenlenen yarışmanın ''Yılın En İyi Haber Görüntüleri Kategorisi''nde birinciliği ''Kurban Kim'' rumuzlu görüntüsüyle Show TV kameramanı İbrahim Kördemirci aldı. Kördemirci'ye ödülünü TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin verdi. Yarışmada ikinciliği ''Mezarlıkta Son Nefes'' rumuzlu görüntüsüyle kazanan İhlas Haber Ajansı kameramanı Şaban Özdemir ise ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan aldı. ''2010 Kültür Başkenti'' rumuzlu görüntüsüyle TRT kameramanı Ali Murat Ekşi'ye de üçüncülük ödülünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek verdi. AA kameramanı Haluk Yavuzhan ''Ayakkabı'' rumuzlu görüntüsüyle kazandığı mansiyon ödülünü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi'nin elinden aldı. TRT kameramanı Nazif Öztürk de ''Can Havli'' rumuzlu görüntüsüyle mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmanın ''Tele Dünya Ödülü'' kategorisinde birinciliği ''Savaş İnsan Ayırmıyor'' rumuzlu görüntüsüyle TRT kameramanı Haluk Yılmaz aldı. NTV kameramanı Timuçin Albaylı'ya ''Açılım'', TRT Türk kameramanı Ahmet Algüvercin'e ise ''Mülteci Çocuk Olmak''rumuzlu görüntüleriyle mansiyon ödülü verildi. Ödül töreninin ardından otelden ayrılırken eski futbolcu Tanju Çolak'la karşılaşan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bir süre sohbet etti. Tanju Çolak, makam aracına kadar eşlik ettiği Şahin'i ''Seni Seviyorum'' sözleriyle uğurladı.