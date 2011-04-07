-ŞAHİN: YGS'DEN ENDİŞE ETMİYORUZ TBMM (A.A) - 07.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bölge halkının artık terör örgütünden bıktığını belirterek, "terör tırmanışının tersine dönmeye başladığını" düşündüğünü söyledi. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Parlamentonun 23. Dönem'de yüksek bir performans gösterdiğini söyledi. Şahin, seçimlere ilişkin bir soruyu yanıtlarken, kendisinin de Antalya'dan milletvekilliği adaylığı için AK Parti Genel Başkanlığına başvurduğunu, takdirin, partinin yetkili organlarında olduğunu söyledi. Müracaatın sonucu ne olursa olsun, her platformda millete hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Şahin, "Milletvekili adayı gösterilmediğiniz zaman kırgınlık, küskünlük olur mu?" sorusuna da "Hayır, köyüme gideceğim" diye espri yaptı. YGS konusundaki iddialara ilişkin soruyu yanıtlayan Şahin, kızının da bu sınava girdiğini, kendisinin ve kızının herhangi bir endişe duymadığını, kızının herhangi bir haksızlığa uğradığı kanaatinde olmadığını, sonuçları beklediğini söyledi. ÖSYM, Mili Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve bilim insanları tarafından yapılan açıklamaların, aileleri ve çocukları rahatlattığını düşündüğünü ifade eden Şahin, "Beni tatmin etiğini söyleyebilirim. Bu yüzden evde bu konu tartışılmamıştır bile. 'Acaba ne olacak, bir haksızlığa mı uğradık' diye hiçbir cümle duymadım. Kızım da çok rahat. Yeni sınava hazırlanıyor" diye konuştu. -"BÖLGE HALKI TERÖRDEN BIKTI"- Şahin, Hatay'da ölü ele geçirilen bir teröristin Malatya'daki cenaze törenine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Ben de haberleri izledim. Benim orada asıl dikkatimi çeken şuydu; teröristin yakınlarının, terör örgütünün mensubu olarak bilinen, başlarını ve ağızlarını kapatanlara karşı göstermiş olduğu tepkidir. Özellikle teröristin kız kardeşlerinin tavrı, benim için son derece önemlidir. O aile de sanıyorum Kürt kökenli bir ailedir ama onlar, 'sizi istemiyoruz, defolun gidin' demişlerse, artık terörle bir yere varılamayacağını, terör örgütünün bu çocukları heder ettiğini, dağa çıkarak terör örgütlerine katılan çocukların aileleri de kabullenmeye başlamışlardır. Bunda Emniyet teşkilatımızın ailelere yönelik bölgede yaptığı çalışmaların, evlerinde bizzat onları ziyaret ederek gerçekleri onlara anlatmalarının payı büyüktür. Bölge halkı artık terör örgütünden bıkmıştır. Bu, son derece önemlidir. Bu Parlamentoda görev yapan bir milletvekilinin Türk bayrağına hakaret etmesi, teröristlere 'şehitlerimiz' demiş olması, bu milletvekilinin ve onun bağlı bulunduğu siyasi partinin nerede bulunduğunu, hangi çizgide olduğunu göstermesi bakımından bize bir bilgi verir. Onların sözleri ve davranışları üzerinde durmuyorum. Asıl, bu terörü nasıl sona erdirebiliriz, çocukları bir şekilde kandırılarak dağa çıkmış aileleri 'çocuklarınıza artık sahip çıkın' konusunda daha fazla nasıl ikna edebiliriz... Ben, artık bu terör tırmanışının tersine dönmeye başladığını düşünüyorum. 30 yılı aşkın süredir Türkiye'nin başını ağrıtan bu terör belasından Türkiye'yi inşallah kurtarırız diye düşünüyorum."