-ŞAHİN: YENİ ANAYASANIN PARLAMENTODAN ŞİMDİ ÇIKMASI ZOR DUİSBURG (A.A) - 26.09.2010 - Alman Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert'in davetlisi olarak Almanya'da bulunan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yeni yasama yılı sonunda seçimlere gidileceği için şu anda parlamentodan yeni bir anayasa çıkmasının zor olduğunu söyledi. Almanya'da Duisburg Merkez Cami'yi ziyaret eden Şahin, burada bazı Türk dernek temsilcileri ve daha sonra da milli futbolcu Nuri Şahin ile görüştü. Duisburg Merkez Camiye gitmeden önce Düsseldorf Başkonsolosu Fırat Sunel'in daveti üzerine Düsseldorf Başkonsolosluğunda kahvaltı eden Şahin, daha sonra kahvaltıya katılan Sunel, Essen Başkonsolosu Hakan Akbulut, Münster Başkonsolosu Gürsel Evren ve Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ile birlikte camiye gitti. Şahin, düzenlediği toplantıda dernek temsilcilerinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de herkesin yeni bir anayasa istediğinin söylenmesi üzerine, 1982 yılından kalan anayasanın olağanüstü bir dönemin anayasası olduğunu ve bu anayasada AB süreci çerçevesinde 26 maddenin değiştirildiğini belirtti. TBMM Başkanı Şahin, "Yeni anayasanın parlamentodan şu anda çıkmasını zor görüyorum. Çünkü yeni yasama yılı 1 Ekimde açılacak. Bu yasama yılının sonunda seçim var. Ocak, Şubat ya da Mart ayından itibaren Türkiye seçim havasına gireceği için yeni bir anayasanın parlamentodan çıkmasını zor görüyorum" diye konuştu. Terör örgütü PKK ile görüşüldüğü şeklindeki haberlerin hiçbir şekilde doğru olmadığını, bazı çevrelerin "teröristler silahını bıraksın, asker de silah bıraksın" şeklinde konuştuğunu ifade eden Şahin, "Asker silah bırakmaz. Onun görevi vatanı korumaktır" dedi. Türkiye'nin şu ana kadar teröre karşı mücadelede 300 milyar dolar zarar ettiğini ve sayısız şehit verdiğini kaydeden Şahin, "Bu imkanlar Türkiye'nin kalkınması için kullanılsaydı, belki bugün ekonomik açıdan en güçlü 10 ülke arasına girerdik" şeklinde konuştu. Çifte vatandaşlıkla ilgili bir soru üzerine de Şahin, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir sorunları olmadığını, Almanya'da ise çeşitli nedenlerden dolayı böyle bir uygulama bulunmadığını belirterek, "Alman dostlerımız alınmasın, ama ben bunu hakkaniyete uygun görmüyorum. Doğru bulmuyorum. Her insan çifte vatandaş olabilmeli" diye konuştu. Şahin, bu konuda İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Türkiye'yi ziyaret eden Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin görüş olarak yakınlık sağladıklarını açıkladıklarını kaydetti. Şahin, "AB üyelerinin bazıları iç politik nedenlerle, bazı önyargılarla 35 fasıldan bir kısmını bloke ederek açılmasına mani olmuş olsalar bile Türkiye, bu konuda ciddi bir şekilde müzakereleri takip etmektedir ve bunu sürdürecektir" dedi. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda siyasi partilerin görüş birliği içinde olduğunu ve üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ifade eden Şahin, bu sürece yurt dışında yaşayan Türklerin de destek verdiğini ve AB ülkelerindeki bazı önyargıların kırılması için çaba harcadığını bildiğini söyledi.