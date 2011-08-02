-ŞAHİN YAŞ'TAKİ OTURMA DÜZENİNİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının oturma düzenine ilişkin, ''Sayın Başbakan, tek başına değil, sağ ve sol tarafında oturmuş, son derece yetkili, kurulun üyesi, sivil ve askerden oluşan, bu ülkenin Yüksek Askeri Şura'sını oluşturan değerli zevatla birlikte oturuyor'' dedi. Şahin, KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Bakan Şahin, görüşme öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ''YAŞ toplantısında Başbakan Erdoğan, masanın başında tek başına oturuyor. Bu görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine Bakan Şahin, ''Tek başına değil. Sayın Başbakan, tek başına değil, sağ ve sol tarafında oturmuş, son derece yetkili, kurulun üyesi, sivil ve askerden oluşan, bu ülkenin Yüksek Askeri Şura'sını oluşturan değerli zevatla birlikte oturuyor'' diye konuştu. Şahin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni bir gelişmenin olup olmadığının sorulması üzerine de ''Olanlar, bilgilendirildi'' dedi. Bakan Şahin, KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin de iki bakanlık arasında işbirliği gerektiren konularda geniş katılımlı görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle KKTC'ye yaptığı ziyareti anımsatan Şahin, ziyaret çerçevesinde Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin dünü, bugünü ve yarının değerlendirildiğini ifade ederek, ''Bu bağlamda iki bakanlık arasında, yine işbirliği gerektiren, işbirliğine konu ancak güçlendirilmeyi ve genişletilmeyi gerektiren hususlar var. Değerli bakanımızla bu hususlarda görüşmeler yapacağız'' diye konuştu. KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'de 61. hükümetin yeni kurulduğunu, bu nedenle kendi muhataplarını ziyaret etmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla geldiğini söyledi. Türkiye ile işbirliğinin güçlü şekilde devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, ''Bunu tüm dünyaya göstermek için bugün buradayız'' dedi.