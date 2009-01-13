Şahin: Yargıç ve savcıları rahat bırakın

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, iletişimin tespiti, teknik takip yapılacaksa bunun kuralları bulunduğunu, kimin yapacağının, nasıl yapılacağının kurallara bağlandığını belirterek, “Bu kuralların dışında eğer bir işlem yapılıyorsa, tabii ki suçtur” dedi.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) başkanlığını da yapan Şahin, kurul toplantısından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şahin, bir gazetecinin, “Kurul'un rutin toplantısı ama bugünkü toplantıda Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bazı kaygıların ele alındığı yönünde iddialar var” sorusu üzerine şunları söyledi:



“Bugün İtirazları İnceleme Kurulu'nun toplantısı vardı. Ayda bir yapılır. HSYK'nın asil ve yedek üyeleriyle bir araya gelerek, İtirazları İnceleme Kurulu oluşur. Gündemimizde ne varsa onları görüştük. Şimdi kurul üyesi arkadaşlarımızla birlikte yemek yedik. Oradan ayrılıyorum. Gündemimizde, bahsettiğiniz konularla ilgili herhangi bir başlık yoktur. Dolayısıyla bunları konuşmamız da zaten beklenemezdi. Sadece gündemimizde ne varsa onu görüştük ve şimdi de ayrılıyorum.”



'Yasaların verdiği sınırlar içinde hareket edilir'



“Soruşturmanın polis tarafından yönlendirildiği endişelerine katılıyor musunuz?” sorusuna karşılık Şahin, “Bunların hiçbirine katılmıyorum. Çünkü emniyet güçlerimiz bir soruşturmayla ilgili savcılarımızın emrinde görev yaparlar. Emniyet mensuplarımızın yargı kararı olmaksızın herhangi bir kişinin evinde arama yapması, onu göz altına alması falan, söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla emniyet güçlerimiz de, jandarmamız da, polisimiz de yasaların kendilerine verdiği sınırlar içerisinde görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirirler” diye konuştu.



Şahin, tüm basın yayın organları ve kamuoyuna, “Lütfen, hakimlerimizi, savcılarımızı, kamu adına görev yapan arkadaşlarımızı rahat bırakalım. Onların işlerini kolaylaştırmaya özen gösterelim. Spekülatif bir takım haber ve yorumlarla bu süreci zora sokmayalım. Çünkü, Türkiye gerçekten ortaya çıkan bulgularla önemli bir süreçten geçiyor. Ama bunu Türkiye'nin daha açık, daha şeffaf bir fırsat olarak telakki edelim ve bu süreci katkı sağlayalım” çağrısında bulundu.





Teknik takip





“Kaygıların giderilmesi adına özel hayata yönelik dinlemelerin kısıtlanması veya bunun iddianamede yer almaması gibi birtakım önlemler alınması gündeme gelebilir mi?” sorusu üzerine Şahin, şunları kaydetti:



“Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti demek, her şeyin kurallara bağlandığı devlet demektir. Türkiye'de iletişimin tespiti, teknik takip yapılacaksa bunun kuralları vardır. Kimin yapacağı, nasıl yapılacağı, bütün bunlar kurallara bağlanmıştır. Bu kuralların dışında eğer bir işlem yapılıyorsa, tabii ki bu suçtur. Bu tür bilgi ve bulgularla karşılaşıldığında yetkili kurumlar mutlaka görevlerini yaparlar. Bana denmeli ki, 'Şurada hukuk dışı bir iletişim tespiti yapılmış'... Ben bileyim bunu, ilgili bakan arkadaşlarımız, ilgili merciler bilsin, üzerine gitmezsek, o zaman bizi eleştirin.”



Şahin, “Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili herhangi bir inceleme olup olmadığı” sorusuna, “Hayır, benim gündemimde şu anda böyle bir konu söz konusu değil”karşılığını verdi.



Kurul gündeminde görüşülen itirazların ne olduğunun sorulması üzerine Şahin, hakim ve savcılarla ilgili zaman zaman disiplin yönünden kararlar alındığını, bu kararlara karşı hakim ve savcıların itiraz hakları bulunduğunu hatırlattı. Bu dosyaların gözden geçirilip, yeniden değerlendirildiğini ifade eden Şahin, “Bugün yaptığımız da oydu. Daha önce karara bağlanmış olan birtakım dosyalara yapılan itirazları değerlendirdik” dedi.



