Şahin: Terör örgütünün kravatlılarına aldanıp müzakere açmak kadar geri zekalılık olamaz

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, çözüm sürecine ilişkin olarak, "Yıllardır öldüren bir caniler teşkilatı ile kravatlılarına aldanıp masa müzakeresi açmak kadar geri zekalılık olamaz herhalde devlet yönetiminde" dedi.

"Paralel" kelimesinin kötü anlam ifade etmediğini da belirten Şahin, "Paralel, Hükümet ile çatışmayandır. İşte burası da bir paralel topluluk; devleti, vatanı konuşuyoruz. Herkes paraleldir. Paralel olmayan, devletiyle çatışandır. Paralel yapı dedikleri darbe yapmışsa, doğru, darbecidirler" diye konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih’te düzenlenen "Çözüm Süreci mi, Bölünme Süreci mi?" başlıklı panele konuşmacı olarak katılan İdris Naim Şahin, "devletin terör destekçileri ile müzakere masasına oturtulduğunu" iddia etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de dinleyiciler arasında yer aldığı topluluğa konuşan Şahin, hayatı güvenli ve huzurlu kılmanın tek yolunun devlete sahip olmaktan geçtiğini söyledi. Şahin, "Bence insanlığın en büyük keşfi devlettir. Terör örgütüyle masaya oturulmaz, terör örgütü masanın önüne gelir sadece" diye konuştu.

‘Kapalı yollar haritası’

Katıldığı bir panelde ’Yol Haritası’ sözünü duyduktan sonra verdiği tepkiyi bugün de tekrarlayacağını belirten İdris Naim Şahin, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’da şehirlerarası yolları kapattığını ve kimlik kontrolü yaptığını kaydederek, "Doğru bir yol haritası hakikaten belirliyorsunuz. Karayolları’nın bir yol haritası var. Trafiğe açık ve trafiğe kapalı yolların da haritasını Ak Parti belli ediyor. Türkiye’de artık bir yol haritası değil, iki yol haritası var. Biri açık yolların haritası, biri de kapalı yolların haritası" diye konuştu.

‘Kişiler soruşturulsun…’

MİT’e yönelik eleştirilerde de bulunan Şahin, "Bu devlet, bu millet, kendi adına görev yapan herkesin bir güvenlik değerlendirmesi yapmasında fayda var. Millet adına inisiyatif kullanan kişilerin ne kadar güvenilir olduğuna dönük iyi değerlendirme yapması gerekir" dedi.

‘1 milyon dolar verseniz de vazgeçmezler’

Bütün terör örgütü mensuplarına 1’er milyon dolar para verilse bile hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini öne süren Şahin, İmralı’dan gönderilen mesajları da eleştirdi. Şahin, "Mektupçulukla başlamıştı bu iş. Devlet maalesef sıkıntılı bir görüntüye sokulmuştur. Bir seri katilin mektupları devlet imkanlarıyla alınmış, denizden karaya çıkarılmış, Ankara’ya getirilmiş, Kandil’e götürülmüştür. Bunlar acı, ağır işlerdir. Bunlar film bölümleri değildir" diye konuştu.

‘Paralel darbe yapmıştır...’

"Paralel" kelimesinin kötü anlam ifade etmediğini da belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Paralel, Hükümet ile çatışmayandır. İşte burası da bir paralel topluluk; devleti, vatanı konuşuyoruz. Herkes paraleldir. Paralel olmayan, devletiyle çatışandır. Paralel yapı dedikleri darbe yapmışsa, doğru, darbecidirler. Cehalete darbe vurmaya çalışmıştır paralel yapı. Zulme karşı çıkmıştır paralel yapı, doğrudur. Özellikle eğitimde eşitsizliği gidermek için darbe yapmıştır, doğrudur. Yolsuzluğa karşı darbe yapmıştır. Ve bölücülüğe karşı darbe yapmıştır, doğrudur. Paralel yapının bu darbeleri doğru darbelerdir. Cehalete, zulme, bölünmeye karşı tavırlarını biliyorum. Tanıyorum birçok mensubunu, polisini tanıyorum."