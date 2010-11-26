-ŞAHİN: ''TERÖR ÖRGÜTÜ MUHATABIMIZ DEĞİL'' TBMM (A.A) - 26.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, terör örgütünü meşru saymadıklarını belirterek, ''O bizim muhatabımız değildir, devletimizin de, hükümetimizin de, güvenlik güçlerimizin de muhatabı değildir'' dedi. Şahin, makamında, Antalya Özel AKEV Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabulünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''İmralı'dan dengesiz açıklamalar geliyor. Öcalan'ın, 'ateşkesin seçime kadar değil Mart'a kadar olduğu, sorun çözülmezse silahlanma talimatı verdiğine' dair bugün gazetelerde haberler var. Değerlendirmeniz nedir'' sorusuna, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetleri, özellikle iç ve dış güvenliğimizden sorumlu güvenlik makamlarımız bir terör örgütünün ne yapacağına bakarak yol haritası çizmezler. Terör örgütünün elebaşısı veya onların mensupları ne karar alırlarsa alsınlar onlar bizi ilgilendirmez'' yanıtını verdi. ''Biz ne yapacağımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak belirleriz'' diyen Şahin, belirlenen doğrultuda hareket edildiğini söyledi. Şahin, ''Onların kararları, devletimizi de, hükümetimizi de ilgilendirmez. Terör örgütünü meşru saymıyoruz, o bizim muhatabımız değildir, devletimizin de, hükümetimizin de, güvenlik güçlerimizin de muhatabı değildir'' diye konuştu.