-ŞAHİN: TBMM, MİLLETİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZECEK GÜÇTEDİR ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "milli iradenin rehberliğinde bağımsızlık mücadelemizi yöneten, cumhuriyetimizi ilan eden, devrimleri hayata geçiren Meclisimiz, bugün de milletimizin sorunlarını çözecek kararlılık ve güçtedir" dedi. Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, ''Toplumsal birlikteliğin daha derinden yaşandığı ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu ve coşkusunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz'' diyen Şahin, bayramların umutları canlandıran, herkesi kaynaştıran ve bütünleştiren, toplumsal huzuru pekiştiren anlamlı günler olduğunu vurguladı. Şahin, mesajında, şunları kaydetti: ''İyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramlar aynı zamanda millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin aramızdaki bağları geliştirmenin vesilesidir. Milletimizi güçlü kılan büyük medeniyet geleneğimizin, köklü kültürümüzün ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu, bizim en büyük enerji kaynağımızdır. Dünya milletleri arasında bizi farklı kılan bu özelliklerimiz, toplumsal yaşamımızın simgeleşen günlerinden olan bayramlarımızda daha güçlü hissedilmekte ve geleceğe yansımaktadır. Bu gücümüzün zaafa uğramasına, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına aziz milletimiz hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Türkiye yetişmiş insan gücü, genç nüfusu, geçmişten gelen köklü birikimi ve zengin kaynaklarıyla dünyanın ileri gelen ülkeleri arasında yerini alma yolunda hızla ilerlemektedir. Milli iradenin rehberliğinde bağımsızlık mücadelemizi yöneten, Cumhuriyetimizi ilan eden, devrimleri hayata geçiren Meclisimiz, bugün de milletimizin sorunlarını çözecek kararlılık ve güçtedir. Kurulduğu günden beri ülkemizde yaşanan değişimin öncüsü olan Meclisimiz, bundan sonra da her alandaki gelişim çabalarına destek olmayı sürdürecektir. Özellikle Yüce Meclisimizin çatısı altında ortaya konulacak hoşgörü, uzlaşma ve dayanışma, aziz milletimizin güven duygusunu pekiştirecek, siyaset kurumunun itibarını daha da artıracaktır. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın, çatışma kültürünün yaygınlaştırılmaya çalışıldığı dünyamızda evrensel barışa, esenliğe ve huzuru vesile olmasını diliyorum.'' TBMM Başkanı Şahin tüm vatandaşların, sevincin hüzne çevrilmemesi için, bayram dolayısıyla yapacakları yolculuklarda trafik kurallarına uymalarının büyük önem taşıdığına da işaret etti. Şahin, mesajında, ''Kazaların yaşanmaması için herkesi duyarlı, dikkatli ve sorumlu davranmaya, görevlilere yardımcı olmaya, trafik kurallarına uymaya ve uyarıları dikkate almaya'' çağırdı. Şahin, mesajını, ''Yurtiçindeki ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın, KKTC'deki soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum'' sözleri ile tamamladı.