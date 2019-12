-ŞAHİN SÜRYANİ VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A) - 23.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, New York'ta, Ahıska Türkleri ve Süryani vatandaşların temsilcilerini kabul etti. Şahin, Türkevi'nde Türk dernek temsilcileriyle yaptığı görüşmeler kapsamında, New York ve çevresindeki eyaletlerde yaşayan Ahıska Türkleri ve Süryani vatandaşların temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Görüşmelere, AK Parti Çankırı Milletvekili ve TBMM Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Suat Kınıklıoğlu, Washington Büyükelçisi Namık Tan, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve Başkonsolos Yardımcısı Ayşe Uzer katıldı. Şahin'in Ahıska Türkleri ile yaptığı görüşmeye, Ahıska Türklerinin ABD'deki lideri Tiyanşan Muradoğlu başkanlığında, New York, New Jersey, Pennsylvania ve Massachusetts eyaletlerinde yaşayan Ahıska Türklerini temsilen dernek yöneticileri katıldı. TBMM Başkanı Şahin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin toplantıya büyük bir heyetle katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ahıska Türklerinin tarihinin kendisini her zaman hüzünlendirdiğini belirten Şahin, ''Dünyada bu kadar haksızlığa maruz kalan başka bir toplum yoktur, ama ben sizleri tebrik ediyorum, bütün bu sıkıntılara rağmen ayaktasınız ve birlik ve beraberliğinizi ABD'de devam ettiriyorsunuz'' dedi. Tiyanşan Muradoğlu da konuşmasında, TBMM Başkanı Şahin'e kendilerini kabul etmesinden dolayı müteşekkir olduklarını, ABD'de toplam 12 bin Ahıska Türkü bulunduğunu belirtti. ABD'ye geldiklerinden beri tüm Türk kardeşlerin kendilerine yardım ettiklerini söyleyen Muradoğlu, özellikle ilk günden beri kendilerine her konuda yardımcı olan Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu diplomatlarına teşekkür etti. -SÜRYANİ VATANDAŞLARLA GÖRÜŞME- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in Süryani toplumu temsilcileriyle olan görüşmesine, Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ABD Doğu Yakası Metropoliti Afram Karim ve New York ve civarındaki Süryanilerin Sivil Lideri Cebrail Akyön'un aralarında bulunduğu bir heyet katıldı. Şahin, görüşmede yaptığı konuşmada, ''Bizler sizleri vatandaşlarımız olarak, çok yakınlarımız olarak görüyoruz, herbirinizin anavatanımız Türkiye ile irtibatının olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti kendisine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin devletidir. Dini, ırkı ne olursa olsun fark etmez, çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti laik bir devlettir, dinler ve inançlar karşısında tarafsızdır. Devletimiz, her vatandaşımızın kendi inancı ve dinini özgürce yaşamasının sağlanması konusunda kendisini görevli sayar'' dedi. Süryani metropoliti Afram Karim de konuşmasında, Şahin'e, ABD'deki Süryani toplumu adına kendilerine yoğun programı sırasında vakit ayırdığı için teşekkür etti. Türkevi'nde her zaman kendilerini ''kendi evlerinde hissettiklerini'' belirten Karim, Türkiye ile de çok yakın ilişkide olduklarını söyledi. Karim, ayrıca Şahin'e, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümü nedeniyle taziyelerini iletti.