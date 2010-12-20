-ŞAHİN: SONUÇLARINA KATLANIRLAR TBMM (A.A) - 20.12.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Demokratik Toplum Kongresi kararları ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin her türlü sorununun konuşulduğu ve çözüleceği yerin TBMM olduğunu belirterek, ''Başka bir kongre, başka bir meclisi tanımıyoruz. Bu sevda peşinde koşan arkadaşlarımız durumlarını lütfen değerlendirsinler. Sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Demokratik Toplum Kongresinde ''demokratik Özerk Kürdistan'' şeklinde açılım ortaya konulduğunun belirtilmesi üzerine, ''Türkiye ile ilgili kararların yasama organı TBMM'dir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren kararların alındığı Meclisin Başkanı olarak o tür kararlarla ilgilenmiyorum. O tür kararlar mevzuatımız açısından ne ifade ediyorsa onu yetkili kurumlar değerlendirir, yapılacak bir şey varsa gereğini yaparlar'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''BDP milletvekilleri Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşuyor. Muhalefet sizin inisiyatif kullanmanız gerektiğini söylüyor'' sözleri üzerine ise Şahin, şunları söyledi: ''TBMM'de ancak Türkçe hitap edilir. Bu konudaki mevzuatımız bu şekildedir. Hatta biraz daha geriye giderek şunu da ifade edebilirim: Osmanlı'da da 1876 ve 1908 Teşkilatı Esasiye anayasalarına baktığınız da da resmi dil Türkçedir. Dolayısıyla bu tür tartışmaları son derece gereksiz, gerginliğe yol açıcı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin her türlü sorununun konuşulduğu, çözüleceği yer burasıdır. Başka bir kongre, başka bir meclisi tanımıyoruz. Bu sevda peşinde koşan arkadaşlarımız durumlarını lütfen değerlendirsinler, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar.'' Şahin, ''Siz bir adım atacak mısınız kürsüde Kürtçe ile ilgili'' sorusuna ise ''Atmamıza gerek yok. Türkçe konuşulur. Meclisi yöneten başkanvekillerimiz gereken neyse yaparlar'' yanıtını verdi.