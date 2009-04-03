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Şahin sigortayı iptal ettirdi

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, SGK'ya başvurarak küçük yaştaki iki çocuğunun sigortasını iptal ettirdi.

03 Nisan 2009 03:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in, iki çocuğunun kendi bilgisi dışında sigorta kapsamında yer aldığı gerekçesiyle başvurması üzerine, Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalılık işlemlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir dilekçeyle başvuran Şahin, çocuklarının kendisi dışında sigortalı yaptırıldığını bildirdi.

Şahin'in dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Oğlum Burak ile kızım Büşra'nın sisteminize sigortalı olarak kayıtlı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Bilindiği üzere, 6 Mart 2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 'İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü' başlıklı 12. maddesinde 'Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır' hükmü yer almıştır.

İsimleri yukarıda belirtilen velisi olduğum çocuklarımın sigortalı olmalarına ilişkin olarak ilgili işverenlerle herhangi bir yazılı sözleşme bulunmadığından söz konusu yönetmelik hükümleri uyarınca sigorta işlemlerinin iptal edilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim."

SGK Başkan Vekili Fatih Acar imzasıyla Bakan Şahin'e bugün gönderilen yazıda sigortalılık işlemlerinin iptal edildiği ifade edildi.

Yazıda, "İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzden alınan 2 Mart tarihli ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzden alınan 2 Nisan tarihli yazılarda dilekçenizde isimleri belirtilen kişilerin sigortalılıklarının iptal edildiği bildirilmiştir" denildi.

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