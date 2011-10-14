-Şahin: Protokole uyuyoruz ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Meclis yayınlarına ilişkin olarak, 1995 yılında yapılan bir protokol olduğunu ve bu protokole uyduklarını belirterek, ''Eski Meclis Başkanının zamanında bu protokolü yenilemek istedik. Danışma Kurulu'nu tatil olduğu için oluşturamadılar. O zaman bir protokol yapmanın yolu kapalıydı. Meclis Başkanlığı devreye girer ve yeni bir protokol hazırlayabilir. Yeni bir protokol çıkana kadar biz mevcuduna uymak durumundayız'' dedi. Şahin, TRT Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis TV ile ilgili tartışmaları hatırlatan bir gazetecinin, ''TRT, sanıyorum bundan sonra grup toplantılarını TRT Haber'den yayımlayacak. Bu konuda Meclis Başkanından bir istek geldi mi?'' sorusuna Şahin, 1995 yılında Meclis ile TRT arasında protokol imzalandığını, o protokolde salı, çarşamba, perşembe günleri Meclis yayınlarının 14.00-19.00 saatleri arasında verileceğinin belirtildiğini söyledi. TRT-3'ü yavaş yavaş spor kanalına çevirdiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Meclis mesela bir karar alıyor, saat 18.55'te bu kanun bitene kadar görüşmeler devam edecek. Halbuki biz dedik ki eski Meclis Başkanımıza 'Bize diyin ki, saat 20.00'ye, 24.00'e kadar. Salı, çarşamba veya perşembe günlerinde canlı yayın koymayız. Mesela 19.00'da Meclis yayınları bitecek düşüncesiyle 19.05'te biz bir tane Bank Asya'dan, Bundesliga'dan maç almışız onu yayınlayacağız ama bir anda uzuyor. TRT-1'e, TRT Haber'e koyamıyorsunuz. Dolayısıyla yayın planlaması konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun netleşmesi lazım dedim, oturup protokol yapalım dedim.'' Meclisin isterse kanun çıkararak TRT-3'ü tamamen Meclisin kanalı haline getirebileceğini de belirten Şahin, ''Bir tane protokol var, ona uyalım dedim, Başkan da "Yazı yazın" dedi. Yazımızı gönderdik. Meclis başkanımızdan yazı geldi, 'Bu protokole uyulmaktadır ama bundan sonra daha dikkatli uyulacaktır' diye. Biz, bu yazıdan hareketle o protokole uyuyoruz ama bu protokolde salı, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-19.00 saatleri arası yayın süresini kapsadığı için bunda grup toplantıları yok'' diye konuştu. -''Muhatabımız Meclis''- Grup toplantılarının nasıl diğer özel televizyonların da verebildiği bir yayınsa kendilerinin de TRT Haber olarak bunu partilerin milletvekili sayılarına göre belirlenen süreler içinde verdiklerini anlatan Şahin, ''Bu eleştiri konusu oldu. Bu bizim kabadayılık yaptığımız anlamına gelmesin, bir protokol var ve biz ona uyuyoruz. Ayrıca Meclis Başkanından aldığımız yazı doğrultusunda bunu yapıyoruz''dedi. ''İnternet ortamında yayın yapılabilir, yeni bir uydu kanalı kurulabilir, kapalı devre yayın yapılabilir'' diyen Şahin, bu konuda çalışma yaptıklarını ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e takdim ettiklerini söyledi. İbrahim Şahin, şöyle devam etti: ''Bu benim çözebileceğim bir problem değil, 'TRT Genel Müdürü isterse yayını keser', böyle bir şey yok. Muhatabımız Meclis. İsterse, 'TRT-3 bundan sonra Meclis'in kanalıdır' diye hüküm çıkarır, herhalde buna itiraz edecek halimiz var mı, ellerimizi indiririz aşağıya, biter bu konu. Elimizde protokol var ve biz ona uyuyoruz. Yeni bir protokol hazırlandığında da ona harfiyen uyarız. Protokol değişine kadar biz ona uyacağız.'' Kendisinin ''50 bin dolar maaş aldığı'' yönünde haberlerin yapıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Bu ciddi bir çelişki. 4 yıldır buradayım, eğer bu maaşı alıyor olsam, yaşantıma yansımaz mı? Bu konuda haksızlık edilmemeli. 50 bin dolar maaş alsam, bunun bir yere yatırılması gerekiyor değil mi? Lüzumsuz bir şekilde hırpalandık. 'TRT Genel Müdürü yüzlerce akrabasını işe aldı' diye yazdılar. "Bir tane akrabamı yaz, ben bu kurumdan ayrılacağım", dedim. 'TRT Genel Müdürü yüzlerce akrabasını işe aldı' olunca ne oluyor, milletvekili arıyor, telefonlarım kitleniyor, sağlımız bozuluyor. Benim akrabalarım küstü. İlkeli duruşun neticesidir ki, TRT'yi buraya taşıdık. Benim birtakım açıklarım olsa, böyle dik durabilir miyim?'' ''Akrabalarınız bizi niye almadınız, diye mi küstü?'' sorusuna Şahin, ''Gayet tabii, bir sürü insanı işe alıyormuşsun. Bizim akrabamızı da al' diyorlar. Bu kurum bu tarz durumlardan hırpalandığı için bizim düzgün duruş sergilememiz gerekiyordu ki bu kurumu bir yere taşıyalım'' diyerek yanıtladı.