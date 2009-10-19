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Politika

Şahin: Öneri etraflıca düşünülmeli

TBMM Başkanı Şahin, ana muhalefet partisi genel başkanının MGK'da yer almasıyla önerisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2009 03:00

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ana muhalefet partisi genel başkanının MGK'da (Milli Güvenlik Kurulu) yer almasıyla ilgili Anayasa değişikliğine TBMM'deki çoğunluğun karar vereceğini belirterek, ''Bu önerinin etraflıca düşünülmesi, değerlendirilmesi gerekir'' dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ana muhalefet partisinin MGK'ya katılmasıyla ilgili sözleri üzerine TBMM Başkanı Şahin, yetim çocukları kabulünde konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''Bir grup terör örgütü mensubu teslim olacak, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu grubun TBMM'de görüşmeler yapmak istediği de söyleniyor. Böyle bir talep olursa ne dersiniz?'' sorusuna Şahin, bu girişimin iyi niyetli, Türkiye'nin 30 yıla yakın uğraş verdiği terörün sona ermesine yol açıcı bir teşebbüs olmasını diledi. Şahin, ''Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz ve göreceğiz'' diye konuştu. Konuyla ilgili Meclis Başkanlığına herhangi bir randevu talebinin ulaşmadığını bildiren Şahin, ''Böyle bir talep ulaşırsa, talebi ve içeriğini öğrendikten sonra değerlendirmemizi yapar, ondan sonra kararımızı açıklarız'' dedi.

Meclis Başkanı Şahin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ana muhalefet partisi liderinin MGK'da yer alması önerisini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bilindiği gibi MGK'nın oluşumu Anayasa'nın 118. maddesinde düzenlenmiştir. Kimler MGK üyesi olacak, orada belirlenmiş. Eğer başka kişilerin de MGK üyesi olması arzu ediliyorsa bu bir Anayasa değişikliği gerektirir. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi niyetli bir değerlendirmesidir diye düşünüyorum. Ancak, böyle bir Anayasa değişikliğine karar verecek olan TBMM'dir, Anayasa'daki yeterli çoğunluktur. Ben Meclis Başkanı olarak bunun ötesinde bir şey söylemeyi gereksiz görüyorum.''

''Gazetelerde Meclisle ilgili bir skandal haberin'' yer aldığı hatırlatılınca da Şahin, konuyu bugün basından öğrendiğini kaydetti. Şahin, konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacağını ve böylece kamuoyunun da bilgi sahibi olacağını ifade etti.

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