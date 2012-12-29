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'ODTÜ hala vesayet rejimi özleminde olanların son provası'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, ODTÜ'de bir öğrenci hareketliliği olmadığını, yaşanan olayları ana muhalefet partisinin destek verip sıvazladığını söyledi

29 Aralık 2012 18:53

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, ODTÜ'de bir öğrenci hareketi olmadığını belirterek, "Vesayet rejiminden demokrasiye geçişle ilgili tarihi adımlar attığımız bu dönemde hala vesayet rejimi özleminde olanların son provası" dedi

 AKP'nin, Düzce Pelemir Otel'de düzenlediği teşkilat içi eğitim programına katılan Şahin,  ODTÜ’de yaşanan olaylara ilişkin, Türk mühendislerin yaptığı Göktürk 2 uydusunun uzaya gönderilmesinin herkesi gururlandırdığını, güvenlik açısından önem taşıyan uydunun fırlatılması sırasında birilerinin bunu protesto etmeye kalkıştığını üniversiteyi de karıştırdığını söyledi.

"Bu uydunun uzaya girmesinde en büyük paya sahip olan Başbakanımızı protesto etmek için öğrencilere yakışmayan davranış sergiledi." diyen Şahin şöyle devam etti: " Ancak bunun üzücü yanı bazı siyasi partilerin bunu istismar etmesidir. Özellikle ana muhalefet partisinin bunlara destek verip sıvazlamasıdır. Bunlar bir öğrenci hareketi değildir. Bu, vesayet rejiminden demokrasiye geçişle ilgili tarihi adımlar attığımız bu dönemde hala vesayet rejimi özleminde olanların son provası. Ancak asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Gençlerimizi 1 Mayıslar’da, 12 Martlar’da, 12 Eylül 1980’e girerken kullandılar. Şimdi de ellerinde iki silahları kaldı; Biri PKK terörü, diğeri ’Üniversitelerde yeniden öğrenci hareketliliği başlatabilir miyiz’dir. Buradan sesleniyorum; köprünün altından çok sular aktı. Beyhude çırpınmayın. Biz uzaya uydu atarken onlar slogan atar. Aradaki fark budur."

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