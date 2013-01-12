Şahin: MİT geçmişte Öcalan'la görüşmek istedi ancak asker izin vermedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanlığı döneminde yaşadığı bir olayı anlattı. Şahin, "MİT geçmişte de Öcalan'la görüşmek istedi ancak asker izin vermedi" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AKP Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği eğitim ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'nin yerel yöneticilerinin partinin siyasi ve hukuki görüşlerini benimseyerek bunları halka ulaştırmak ve yeni ödevler çıkarmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanlığı döneminde yaşadığı bir olayı da anlattı.

Şahin, Adalet Bakanı olduğu dönemde, MİT Müsteşarı Emre Taner'in İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için izin istediğini söyledi ve hükümet olarak izin vermelerine rağmen Bursa Garnizon Komutanı'ndan izin çıkmadığını anlattı.



'MİT'i komutan engelledi'



Şahin, Adalet Bakanı olduğu sırada dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner'in İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunarak, konu hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgilendirilmesini istediğini anlatıp, ilk görüşmenin ardından yaklaşık 10 gün sonra Taner'in kendisini tekrar ziyaret ettiğinde, görüşmenin Bursa Garnizon Komutanı'nın izin vermemesi nedeniyle gerçekleşemediğini öğrendiğini söyledi.

Bu anısında sivil siyaset alanının nasıl daraldığını bizzat yaşadığını ifade eden Şahin, ''Artık şimdi geldiğimiz noktada Türkiye o Türkiye değil, artık sivil siyaset her meselesine sahiptir, her meselesini çözmek için milletin emanetine sahip çıkmaktadır. Bunda dirayetli yönetimiyle Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in rolü büyüktür, AK Parti iktidarlarının rolü büyüktür'' dedi.



'Barış yanlılarının acele etmesi lazım'



Şahin, Paris'te 3 kadının öldürülmesinin amacının ne olduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek, ''Birileri PKK terör örgütünün dağdan inmesini istemiyor, silah bırakmasını istemiyor. Savaş yanlıları bu kadar acele ediyorken, barış yanlıların daha fazla acele etmesi lazım'' diye konuştu.

Siyaset ve hukukun, demokrasinin olmazsa olmaz iki değeri olduğunu vurgulayan Şahin, ''Siyasi hayatımızda AK Parti kadar bu iki kavrama sahip çıkan, içini dolduran başka bir siyasi parti, iktidar olmamıştır'' dedi.

Türkiye'de 2000'li yıllarda siyaset kurumunun, ''siyasetçinin dibe vurduğunu'', parlamentoya, milletvekillerine güvenin hiç olmadığı kadar azaldığını ve o dönem ülkenin çok kötü yönetildiğini ifade eden Şahin, o dönem varlıklı kişilerin ekonomik kriz nedeniyle servetlerinin yarısını bir gecede ekonomik kriz nedeniyle kaybettiğini, inanç ve ifade özgürlüğünün önünde çok büyük engeller bulunduğunu kaydetti.

Şahin, halkın, içinde bulunduğu çıkmaza çare olarak AK Parti'yi gördüğünü belirterek, ''AK Parti'nin siyasetteki misyonu, 'siyaset arenasında en güçlü parti konumunda bulunmak' değildir. Aynı zamanda bulunduğu alanı genişletme, demokrasiyi daha da güçlendirme gibi bir işlevi yerine getirmektir'' şeklinde konuştu.



'Silivri sakinleriyle kucaklaşmak çözüm değil'



Mehmet Ali Şahin'in hedefinde, Silivri'de eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'u ziyaret edeceğini söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli de vardı.

Şahin, yaşanan süreçte ''Silivri'ye kaçamak yapmanın kurtuluş, Silivri sakinleriyle kucaklaşmanın da çözüm olmadığını'' belirterek, ''Analar şehit verdikleri çocukları için 'oy oy' diyerek dizlerini döverek yas tutarken, birilerinin gelecek seçimlerini düşünerek 'oy oy, illa oy' diye ortalıkta dolaşması vatanseverlik değildir. 'Terör bitsin, Türkiye bitmesin' diyorlar, kastettikleri her halde şu; 'terör biterse, Türkiye biter' demek istiyorlar. Terör biterse Türkiye bitmez, daha da büyür, gelişir'' dedi.

Yaşanan süreçte her türlü provokatif eyleme karşı çok dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Şahin, terör sorunun mutlaka bir şekilde çözüleceğine inandığını, halkı bu beladan kurtarmak istediklerini söyledi.

Şahin, ''Türkiye'nin her türlü sorununun çözümü için yola çıkmış olan bu kervanı asla durduramayacaklar, başta terör olmak üzere ülkemizin her türlü sorunun el birliğiyle çözeceğiz'' diye konuştu.