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Politika

ŞAHİN MECLİSTE KUTLAMALARI KABUL ETTİ  TBMM (A.A)

23 Nisan 2011 16:30

-ŞAHİN MECLİSTE KUTLAMALARI KABUL ETTİ  TBMM (A.A) - 23.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste kutlamaları kabul etti. TBMM Tören Salonundaki kutlama, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, yüksek yargı mensupları, milletvekilleri, generaller ve amiraller ile diğer protokol üyeleri katıldı. Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner, Şahin'in kutlamaları kabulünü beklerken bir süre sohbet etti. Törende, 12 Haziran seçiminde aday gösterilmeyen bazı milletvekilleri de yer aldı. Törenin sonunda gazetecilerle de tek tek tokalaşan Şahin, Meclisin açılışının 91. yıldönümünü kutladıklarını söyledi. Özellikle çocukların, gençlerin, tüm vatandaşların bayramını kutlayan Şahin, ''Basın emekçilerinin de kutluyorum; bizim mesajlarımızı halka doğrudan doğruya ulaştıran önemli bir görev yapıyorsunuz, sizin aracılığınızla tüm basın mensuplarının da bu bayramını yürekten tebrik ediyorum'' dedi. 

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