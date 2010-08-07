-ŞAHİN: ''MECLİSİN HUKUKUNU KORUMAK GÖREVİM'' ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliğiyle ilgili kararıyla, sadece TBMM'ye ait olan anayasa yapmayla ilgili yasama hakkını ihlal ettiğini belirterek, ''TBMM Başkanı olarak bu ihlal karşısında sessiz kalamam. Meclisin hukukunu korumak benim görevimdir'' dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak ''GAP'' ile saat 14.30'da Moğolistan'a hareket eden Şahin'i, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve öteki ilgililer uğurladı. Şahin ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da Moğolistan'a gitti. Gazetecilerin Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliğiyle ilgili kısmi iptal kararına ilişkin sorularını yanıtlayan Şahin, bu konuda yazılı bir açıklama yaptığını hatırlattı. Şahin, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in ''kararı olumlu bulduğuna'' yönelik açıklamasına işaret edilmesi üzerine, ''Bunda şaşılacak ve eleştirilecek hiçbir şey görmüyorum. Ben TBMM Başkanı olarak parlamentonun hukukunu korumakla görevliyim. Tabii ki bu Anayasa değişikliğiyle ilgili siyasiler farklı değerlendirmeler yapacaktır. İçeriğiyle ilgili değerlendirmeler yapacaklardır. Beğenen olacak, beğenmeyen olacak'' diye konuştu. Meclisin Anayasa değişikliğiyle ilgili egemenlik hakkının başka organlarca ihlal edilip edilmediğinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Şahin, ''Anayasa Mahkemesi, sadece TBMM'ye ait olan mutlak, paylaşılamaz ve bölünemez Anayasa yapmayla ilgili yasama hakkını ihlal etmiştir. Ben TBMM Başkanı olarak bu ihlal karşısında sessiz kalamam. Meclis'in hukukunu korumak benim görevimdir'' dedi. Şahin, bir daha bu durumla karşılaşmamak için ne yapılması gerektiği hususunda çağrıda bulunduğuna da dikkati çekti. Bir gazetecinin bu çağrıya ilişkin önümüzdeki dönemde siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelip gelmeyeceğinin sorması üzerine Şahin, ''Bir Anayasa değişikliğinin şu siyasi tablo karşısında gündeme gelip yasalaşabileceğini zannetmiyorum. Ama bunun parlamentonun önemli bir görevi, sorunu olduğunu düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.