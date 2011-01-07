-ŞAHİN KÜÇÜK ESMANUR'UN DAVETİNİ UNUTMADI KONYA (A.A) - 07.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Konya'da yaşayan 7. sınıf öğrencisi Esmanur'un 1.5 yıl önce mektupla yaptığı börek davetini unutmadı. Aileyi ziyaret eden Şahin, hem ikram edilen su böreğinin tadına baktı hem de Esmanur'a dizüstü bilgisayar armağan etti. Konya'da Karatay Üniversitesinin açılış töreni başta olmak üzere çeşitli etkinliklere katılan Şahin, son programı olan Konya Dedeman Otel'deki yemekli ödül töreninden, yemeği beklemeden ayrıldı. Merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ne giden Şahin, kendisine 1.5 yıl önce mektup yazarak, ''Konya'ya gelmeniz durumunda sizi evime davet ediyorum. Konya'nın meşhur su böreğinden ikram etmek istiyorum. Bu vesileyle sizi yakından görmek ve elinizi öpmek nasip olacak. Ama gelmeden önce mutlaka haber vermenizi, size böreğimi hazır sunmak isterim'' diyen 7. sınıf öğrencisi Esmanur Alabaş'ın evini ziyaret etti. Meclis Başkanı Şahin'i karşısında görünce çok heyecanlanan Esmanur, ''Mektubu 2009 yılının yaz aylarında gönderdim. Siz de 2009 yılı Aralık ayında bana cevaben mektup göndererek, mektubumu almaktan büyük memnuniyet duyduğunuzu belirtip 'Önümüzdeki dönemlerde Konya'ya gelme imkanı bulursam, senin gibi sevgili yavrularımızla görüşmek ve Konya'nın meşhur su böreğinden memnuniyetle tatmak isterim' demiştiniz'' dedi. Bu mektubu halen sakladığını belirten Esmanur, ''Yolunuzu gözlüyordum, anneme 'bir an önce hazırlık yapalım' diyordum. Konya'da üniversite açacağınızı öğrenince telefonla arayıp davetimi yineledim. Sağ olun siz de kırmadınız'' diye konuştu. Şahin, Esmanur'un, annesinin yardımıyla hazırladığı su böreğinden tattı, ikram edilen çayı içti. Şahin, son olarak Esmanur'a, yanında getirdiği dizüstü bilgisayar, kardeşi Fatih'e de kol saati armağan etti. Meclis Başkanı Şahin, daha sonra aileyle vedalaşarak Ankara'ya hareket etti.