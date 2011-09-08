-Şahin: Koruculuk sistemi kalkmayacak KASTAMONU (A.A) - 08.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, korucuların yanlışından dolayı koruculuk sisteminin kaldırılması gibi bir çözümü düşünmediklerini söyleyerek, ''Koruculuk, şimdilik devam edecek'' dedi. Şahin, Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen ahşap fuarının açılışını yapmak üzere geldiği Kastamonu'da Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, bir gazetecinin, Adana'da dün ortaya çıkarılan terörist saldırı girişiminde bomba düzeneğini hazırlayan kişinin korucu olduğunu hatırlatarak, ''Koruculuk sistemi ile ilgili bir düzenleme, yaptırım söz konusu olacak mı?'' sorusu üzerine Şahin, koruculuk sisteminin iç güvenlikte destek unsuru olarak düşünüldüğünü ifade etti. Her sistemin içinde yanlış yapanlar olabileceğini belirten Şahin, ''Yanlış yapanlar cezasını alır, karşılığını bulur, ama korucuların yanlışından dolayı koruculuk sisteminin kaldırılması gibi bir çözümü bugün için düşünmeyiz, düşünmüyoruz. Daha fazla araştırma, daha fazla inceleme ve kendilerinin güvenlik açısından daha çok soruşturmaya tabi tutulmasını arkadaşlarımız yürütüyorlar. Koruculuk, şimdilik devam edecek'' dedi.