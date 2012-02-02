-Şahin: Konu takip edilmektedir ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''12 yaşındaki çocuğun sözleşme karşılığı satıldığı'' iddialarına ilişkin, olayın çocuk haklarına aykırı olduğunu belirterek, konunun tüm yönleriyle hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. Bakan Şahin, bugün görsel ve yazılı medyaya yansıyan ''12 yaşındaki çocuğun sözleşme karşılığında kendisinden büyük birine satıldığı ve tecavüze uğradığı'' haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu tür olayların çocuk haklarına aykırı olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Çocuk istismarı ve ihmali en yakınlarından dahi gelse biz çocuklarımızın yanında ve tarafız. Bütün kurumlarımızla çocuk haklarını korumaya çalışmaktayız. Çocuk haklarının korunması ve ülke genelinde çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi ve bu bilincin uygulamalara yansıması öncelikli çalışma alanlarımızdandır. Bu yönde gerek hukuki mevzuat gerekse uygulamalar noktasında yapılması gerekenler için ilgili bakanlık ve kurumların iş birliği çalışması devam etmektedir. Konu tüm yönleriyle hassasiyetle takip edilmektedir.''