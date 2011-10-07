-Şahin: KCK'da tutuklu sayısı 485 ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, KCK operasyonlarında 2009'dan itibaren bugüne kadar, tutukluluk sayısının 485 olduğunu bildirdi. Türkiye ile Fransa arasında ''İç Güvenlik Alanında İş Birliği'' anlaşması imzalandı. Ankara'da bulunan Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i ziyaret ederek, söz konusu anlaşmaya ilişkin görüşme yaptı. İki ülke ilişkilerinin, yapılan bu ziyaret ve temaslarla daha gelişeceğine inandığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: ''Türkiye olarak Fransa ile sürdürdüğümüz güvenlik alanındaki iş birliğine özel önem vermekteyiz. Hem jandarmamız hem de polis birimlerimiz arasında ilişkilerimiz iyi bir şekilde devam etmektedir. Fransa ile imzaladığımız iç güvenlik alanındaki iş birliği anlaşması terörle mücadele, sınırı aşan organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, mali suçlar gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu anlaşmanın zaten iyi düzeyde olan ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Her iki ülke için hayırlı olsun.'' -''İfade ettikleri rakam tamamen gerçek dışıdır''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bir gazetecinin, BDP'lilerin ''KCK operasyonlarında gözaltına alınan kişi sayısının 8 bin, tutuklananların ise 4 bine ulaştığını iddia ettiklerini'' anımsatarak, bu operasyonlarda tutuklanan kişi sayısını sorması üzerine ise şunları söyledi: ''BDP ve onun uzantısı olan oluşumların, kuruluşlarının temsilcilerinin yaptığı açıklamalar, bilgilendirmeler kendilerini ifade etmeye çalıştıkları günden itibaren gerçeği yansıtmamaktadır. Bu onların varlıklarının bir sonucunun gereğidir. Tamamen gerçek dışı bilgilendirmedir. Kamuoyunda soru işareti uyandırmaya yönelik çalışmalardır. İfade ettikleri rakam da tamamen gerçek dışıdır. Türkiye hukuk devletidir, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak en önemli vazgeçilmeleri arasındadır. KCK operasyonlarında gerçek sayı, 2009'dan itibaren bugüne kadar, bu saat itibarıyla, tutukluluk sayısı 485'tir. 1 Eylül'den sonra başlamış olan operasyonlarda ise tutukluk sayısı 277'dir.'' -Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ifadeleri- Şahin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ''1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen ve İsviçre'dekine benzer yasa çıkarabilecekleri'' yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine de şunları kaydetti: ''Biz burada iki ülkenin İçişleri Bakanları olarak bir çalışmanın sizlerle paylaştığımız son bölümündeyiz. Burada Türkiye'nin tarihteki olayların değerlendirilmesinin, yorum yapmanın gereği yok.'' Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesiyle ilgili olarak Sarkozy'nin tam olarak ne söylediğinin sınırları içinde kalmakta yarar olduğunu belirterek, tasarıyla ilgili bir takvimden söz edilmediğini söyledi. Gueant, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen ve "İsviçre'dekine benzer yasa çıkarabilecekleri'' yönündeki ifadelerine ilişkin sorusu üzerine ''Sözlerine başka anlamlar yükleyerek yorumlamamakta yarar vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği her bir sözcüğün, cümlenin önemi vardır. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı bir takvimden söz etmemiştir'' dedi. Bu anlaşmanın tüm suç alanlarını kapsayan 18 farklı işbirliği alanı olduğuna dikkati çeken Gueant, bu alanların en başında ise iki ülkenin terörizme karşı işbirliğinin yer aldığını bildirdi. ''Demokratik özgürlüklere, bireysel ve kolektif özgürlüklere saygı gösteren bir ülkede terörizmin asla yeri olmamalıdır'' diyen Gueant, bu nedenle Fransa'nın PKK ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında kararlı bir şekilde yer almaya devam edeceğini belirtti. Fransa'da geçen yıl 38 PKK üyesinin tutuklandığını, bu yıl ise şimdiden rakamın 32'yi bulduğunu ve halen Fransa'da 10 PKK üyesinin cezaevinde yattığını bildiren Gueant, ''Bu mücadelede asla gevşemeyeceğiz. Avrupa Birliği tarafından da terörist olarak kabul edilen bu örgütün Türk halkına çektirdiği acıların gayet bilinci içindeyiz'' ifadesini kullandı.