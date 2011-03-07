Şahin: Kadını tehdit etmek bile artık suç sayılacak

T24- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, hükümetin düzenlediği "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Aileyi Koruma Yasası" ile şikayette bulunan kadına acil koruma sağlanacağını belirtti. Şahin, bekar kadınları da içine alan düzenlemede kadına yönelik tehdidin de suç sayılacağını söyledi.





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AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, kadınlara karşı işlenen şiddet suçlarını engellemek için hükümetin hazırladığı kanunu NTV Canlı yayınında anlattı.

Şahin yeni kanun ile birlikte artık eyleme geçmeden veya şiddet kullanmadan da kadına uygulanan tehdidin suç kapsamına alınacağını duyurdu.

Şiddet uygulayan erkeği evden uzaklaştıran Ailenin Korunması Kanunu'nun 1998'de çıktığını ancak Aile Mahkemeleri kurulana kadar kağıt üzerinde kaldığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"2003'te mahkemeler kurulunca kanun işlemeye başladı. 2006'da bir Başbakanlık genelgesi çıktı. Bu genelgeden sonra aile içi şiddet, toplum sorunu olarak algılandı.

İsim ve içerik uyuşmadığı için aile mahkemelerin de sorun yaşıyor. Bunun için kanunun adını 'Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Aileyi Koruma Yasası' yaparak yasanın içeriğiyle adını uyumlaştıralım dedik. Ayrıca şiddet olayı hemen önlem alınması gereken bir olay. Süreç tamamlandıktan sonra Hakim Cumhuriyet Savcılarına yetki devri versin. Acil koruma esas korumadan bir ay önce biri şikayette bulunursa acil koruma verilecek. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Ardından esas koruma sosyal çalışanlar yapıldıktan sonra 6 aylık esas koruma başlıyor.

Ayrıca kolluk kuvvetlerinin yetkisinin güçlendirilmesi lazımdı. Kolluk kuvvetleri izleme yetkisi vardı ancak müdahale yetkisi yok. Devlet koruma kararı alıyor ancak erkek buna karşın eve gitmeye kalkıyorsa kolluk kuvvetlerine müdahale hakkı verilsin dedik.

Hatta mahkeme kararına karşın hala eve gitmeye devam ediyorsa kolluk kuvetinin tutuklama yetkisi olacak. Bu çok önemli bir gelişme. Henüz evlenmemiş kadınları da içine alıyor. Olaylara bakarsak ya boşanma aşamasında ya da boşanmayı kabullenemeyen eşin şiddeti var. Aile Mahkemeleri'ne kime bakacaklarını anlattık. Burada bireyi ve aileyi koruyan bir kanun hazırlığı yapılıyor ve hakimlerin elini güçlendiriyoruz. Evlilik ve yakın ilişki da bu kanun kapsamında olacak."

Nafaka hakkının da koruma kararı ile devreye gireceğini açıklayan Şahin, eşin nafakayı verecek durumunun olmaması halinde sosyal hizmetler devreye gireceğini bu süreçte kadının ekonomik olarak da güçlendirileceğini vurguladı.

Aile Mahkemesine velayet ve vekalet hakkı verileceğini belirten Şahin şöyle konuştu:

"Buradaki sorunların hakkı da aile mahkemesi hakimlerine verilecek.

Bu konuyla ilgili İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında bir sistem kurulacak. Acil müdahale için bir ekip kurulucak. Avrupa Konseyi'nde de şiddetin yeni tanımı yapıldı. 4-P dediğimiz, önelem koruma koğuşturma ve tanzim dediğimiz kanun Mayıs ayında Avrupa Konseyi'nde çıkacak.

Cezalar arttı ve uygulamada yaşanan sıkıntılardan dolayı hakimin eli güçsüzse biz Adalet ve İçişleri bakanlığının elini güçlendiriyoruz.

Cinsel, psikolojik şiddet ve tehdit şiddetin tanımı içinde yer alacak ve hakimin karar almada karar alması kolaylaştırılacak. Biz 2006'dan beri yaşadıklarımızdan çıkardıklarımızla buraya geldik. Bütün mekanizmaları güçlendirecek şekle getirdik."