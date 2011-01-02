T24 - Türk sinemasında isimlerinden en çok söz ettiren aktörlerden Tecavüzcü Coşkun, Nuri Alço ve Almanya'da çektiği porno filmlerle tanına Şahin K. vizyona yeni girecek filmleri "Günah Keçisi" hakkında konuştu. Şahin K. "Bizimle filmde rol alacak kadın bulmakta zorlandık" dedi.

Vatan gazetesinden Eda Solmaz'ın “Üç tehlikeli adam ile tehlikesiz bir film çektik” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:





“Üç tehlikeli adam ile tehlikesiz bir film çektik”

Türk sineması uzun zamandır bu kadar tehlikeli oyuncuların bir arada olduğu bir film görmemişti. Tecavüzcü Coşkun, Nuri Alço ve Almanya’da çektiği porno filmler ile tanınan Şahin K., “Günah Keçisi” yapımıyla son yılların en komik filmlerinden birinde başrolü paylaştı. Pornoda çığır açarak komedi porno yaptığını söyleyen Şahin K. ile yılların yaşlandıramadığı fenomen haline gelmiş Nuri Alço ile bir araya geldik ve filmin can alıcı anlarını konuştuk.



* Bu kadar önemli üç ismin bir araya gelmesi zor olmadı mı?

Nuri Alço: Coşkun’un ve Sevtap Parman’ın olması, benim eski filmlerdeki karakterimi yansıtmam önemliydi. Ayrıca filmde gençlere kadınların nasıl tavlanacağını öğretiyorum. Günah Keçisi’nde Şahin K., Almanya’daki porno yıldızlığını çocuğu uğruna bırakıyor ve Türkiye’ye yerleşip bir iş yeri açıyor. Almanya’nın porno kralı geliyor, haliyle Coşkun ve ben de onu karşılıyoruz. Diğer komedilerden farklı olarak içerisinde küfür olmayan ve ailelerinde izleyebileceği bir yapıma imza attık. Filmi seri olarak devam ettireceğiz.



* Siz senaryonun yazma aşamasında var mıydınız?

Şahin K.: Evet, vardım. Bu filmde gerçek hayat hikayemden kesitler var. Türkiye’de de şöhretim peşimi bırakmıyor. Almanya’daki porno şirketi bu işi bırakmama razı olmuyor. Ben de kaçıyorum. Peşime ajanlar koyuyor.



* Türkiye’ye döndüğünüzde bu kadar çok sevilmenizdeki en büyük neden sosyal medya mıydı?

Şahin K.: Ben internet üzerinden meşhur oldum. 2005 yılında “32. Gün” programına çıktım. O zamana kadar beni kimse tanımıyordu.

Nuri Alço: Coşkun ile aramıza düşünce daha çok patladı. (gülüyorlar)

Şahin K.: Birkaç filmden teklif geldi bana. Ama kabul etmedim, kendi filmimi de kendim yapmak istiyordum. Başrolde olmak istiyordum. Recep İvedik 1’den de teklif geldi ama istemedim.

Nuri Alço: Kendi başına malzeme olmak istemedi.

Şahin K.: Orada istediğimi yapamayacaktım.



* Yeni nesilde sizin gibi karakterlerin çıkmaması neden kaynaklanıyor?

Nuri Alço: Birtakım gruplaşmalar yüzünden. Yeşilçam dönemindeki gençlerin yüzleri hep sinematografikti. Şimdiki gençlere baktığınız zaman kirli sakallılar ve sinema yüzü yok. Bizim sağlığımız yerinde ve oynamaya devam ediyoruz.



Filmde seks sahnesi izlemeyeceksiniz

* Bu filmi tehlikeli bulacak olanlar olacak mı?

Şahin K.: Günah Keçisi’nde üç tehlikeli adam var diye, film tehlikeli sanmayın. Bu filmi herkes kız arkadaşı ile rahatlıkla izleyebilecek. İsimler korkutmasın sizi. Seks sahnesi izlemeyeceksiniz bu filmde.

* Uzun metrajda en çok ne zorladı sizi?

Şahin K.: Bir tek denize atlama sahnesi zorladı. Derin yer olunca panik yaptım. Bütün film boyunca o sahneyi düşündüm ve beklenen gün geldi çattı. Yapacak bir şey yok. Gözümü kapadım ve Allah ne verdiyse atladım. İnanamazsın herkes gülmekten yerlerdeydi.

Nuri Alço: Hatunlara atlarken panik yapmıyorsun ama...



NURİ ALÇO

Rollerimden dolayı kadınlar beni hep arzuladı



* Filmlerden gelen ününüz kadınlarla tanışmanızda yardımcı oldu mu?

Şahin K.: Tam tersi... Daha zor oluyor. Hiçbir kadın sevgilisinin porno filmde oynamasını istemez. Kıskanırlar. O yüzden zorlanıyorum. Şu an bir sevgilim var gibi...

Nuri Alço: Rollerim kadınlarla tanışmamda hep artıydı. Rollerim sayesinde kadınlar beni, daha çok arzu edip, istiyorlar.



* Şahin K. ile karşılaşan kadınlar, kaçılması gereken erkekleri mi soruyorlar?

Şahin K.: Kadınlar bana pek fazla soru sormuyor. Fotoğraf çektirmek istiyor. Ama korkmuyorlar benden. Geçen Ghetto’da DJ’lik yaptım. Erkeklerden çok kadınlar fotoğraf çektirdi benimle.

Nuri Alço: Film çıktıktan sonra bunlar artacak.

Şahin K.: İlklerin filmine imza attık. Benim ve yönetmenin ilk uzun filmi.



* En beğendiğiniz sahne hangisiydi?

Şahin K.: Yeminimi bozma sahnem var. Yeminimi bozduruyorlar bana, o sahne benim çok hoşuma gidiyor.



* Neden artık porno film çekmekten vazgeçtiniz?

Şahin K.: Yıllarca çektiğim pornoları, komedi porno olarak izlediler. Porno çekerken de değişik bir şey yapmak istedim. İzleyici de gerçek komedi filmlerinde beni izlemek istiyordu. Şu an porno ile sadece belirli bir kesime hitap edebiliyorsunuz. Çünkü ülkemizde yasak.



Şahin K.

Yaşlı genç fark etmez, Şahin K. affetmez

* Oyuncuları gördükten sonra senaryoyu kabul etmeyen isimler oldu mu?

Şahin K.: Filmde oynamak istemeyen kadınlar ile karşılaştık. Dürüst konuşmak gerekirse ismimden rahatsız olanlar oldu. Ama filmi izledikten sonra pişman olacaklarından eminim. İkinci projede onlar yer almak isteyecekler ama biz teklif götürmeyeceğiz.

Nuri Alço: Gişenin de büyük olacağını düşünüyorum. Orada bizi bildikleri rollerde görmeleri de önemliydi. Mesela ben gençlere kız tavlama taktikleri öğretiyorum.



* Kız tavlama taktiklerindeki en büyük öğütünüz ne?

Nuri Alço: Onları filmde izleyeceksiniz. Sen özel olarak istiyorsan eğer röportajdan sonra veririm...



* Burada hangi replikler ağızlara dolanacak?

Şahin K.: Benim favorim, “Yaşlı genç fark etmez, Şahin K. affetmez.”

Nuri Alço: Bunu Coşkun’a söylemen lazım. Benim bu işlerle işim olmaz, çizgim daha değişik. Biraz daha ağırım; filmde yine takım elbisem ile izleyeceksiniz beni.



