Şahin: İttihat Terakkici düşünceyi geride bırakın

Gazetecilerin ısrarlı sorularına karşılık Adalet Bakanı, "Adalet Bakanı'nın yargı organlarına talimat verme görevi yoktur. Dava açmak, soruşturmayı yürütmek yargı organlarının işidir. Adalet Bakanı'na bakarak değerlendirme yaparsanız, benim yargıya müdahale etmem gerektiğini ima etmiş olursunuz ki bu da sizin için talihsizlik olur" dedi."Yüksek yargı darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları yargılar" diyen Bakan Şahin, "Herkes bu İttihat Terakkici düşünceyi geride bıraksın. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Hatalı bir karar verilirse bunu düzeltecek olan yine yüksek yargı organlarıdır. Yasama ve yürütme, bakanlarına yargı kararlarını müdahaleyi yasalar yasaklamıştır" diye konuştu.Burs sorusu: "Bana bunlarla gelmeyin!"Gözaltına alınanlarla ilgili bir soru üzerine Bakan Şahin, "Gözaltına alınan isimleri basından öğreniyorum. Sizden malumatım oluyor. Bunun böyle olması da kuvvetler ayrılığının gereğidir" dedi.Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında gözaltına alınan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticilerinin gözaltına alınması ve onbinlerce öğrenciye burs verilememesi ihtimaliyle ilgili soruya, "Bana böyle özel konuları getirmeyin. Ben bilemem efendim onu. Vakıf faaliyete devam ediyordur" demekle yetindi.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi Lale Pilatin, "Ergenekon" soruşturması kapsamında dernekte yapılan aramada el konulan bilgisayarların hard disklerinin geri verilmediğini belirterek, "Bu ay itibariyle 6 bini üniversite olmak üzere 8 bin öğrenciye burs verecektik. Bu bursları alamayacaklar. Ancak, bursları sahiplerine ulaştırabilmek için bankalardan kayıt desteği istedik" dedi.Soruşturma kapsamında "Ergenekon terör örgütü" ifadesinin kullanımı yasal iken, aramalarda "terör örgütü" ifadesinin kullanılmasının çelişkili olup olmadığı sorusuna ise Bakan Şahin, "Ben yargı mensuplarımızın uygulamalarıyla ilgili görevlerini düzeltmekle haiz değilim. Ama, böyle bir iddia gelirse yasalar çerçevesinde inceletirim" dedi.