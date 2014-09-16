Yeni Samsun Valisi İbrahim Şahin: Kırmadılar sağ olsunlar

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Samsun'a Vali olarak atandı. Şahin, "Tercih fırsatım oldu. Samsun'u istemiştim. Kırmadılar sağ olsunlar" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Samsun Valisi olarak atanan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, "Samsun benim ilk göz ağrım. Samsun'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyacağım" dedi.

Şahin, yaptığı açıklamada, 7 yıldır TRT gibi büyük ve köklü bir kuruluşun başında olduğunu anımsatarak, TRT'nin 7 yıl içinde altyapı ve teknoloji başta olmak üzere kalite standartlarının artırıldığını, daha çok izlenir hale getirildiğini, bunun yanı sıra kar eden bir kuruluş haline geldiğini söyledi.

TRT'nin bundan sonra da yakaladığı standartları koruyacağına inandığını ifade eden Şahin, Samsun'a atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 7 yıldır TRT gibi önemli bir kurumun yöneticiliğini alnımızın akıyla yaptık. Bundan sonra Samsun için gece gündüz çalışacağız. Valimiz Hüseyin Aksoy, Samsun için çok güzel hizmetler yaptı. Biz de ondan alacağız, çıtayı daha yukarılara çıkarmak için gayret göstereceğiz. Samsun benim ilk göz ağrım. Samsun'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyacağım."

Mülki idarede kaymakamlığa asaleten atandığı ilk yerin Samsun'un Kavak ilçesi olduğunu vurgulayan Şahin, "Dolayısıyla Samsun'u çok iyi biliyorum. Biraz da tercih fırsatım oldu. Olacaksa 'Samsun olsun' diye istemiştim. Bizi de kırmadılar sağ olsunlar. Gerek sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız... Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin, Samsun halkına selam ve saygılarını iletti.