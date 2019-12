-Şahin: İşkence gündemden düştü ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikasıyla kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında çok önemli gelişmeler kaydedilmiş, işkence suçu artık ülke gündeminden düşürülmüştür'' dedi. Şahin, Polis Akademisi Başkanlığı 2011-2012 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Şahin, güvenlik kavramının insanlık tarihi kadar eski olduğunu, toplumun en temel ihtiyaçlarından biri olarak değerlendirildiğini söyledi. ''Yaşanan döneme göre bireyin ve toplumun güvenliğiyle devletin güvenliği birbirlerine tercih edilir olmuştur'' diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Genelde demokrasi ve hukuk devleti anlayışının hakim olduğu bu yüzyılımıza kadar devletin güvenliği öne çıkmış, bireyin güvenliğiyle hak ve özgürlükleri ötelenmiştir. Demokrasilerin gelişimiyle bireyin güvenliği ve insan hakları önem kazanmaya başlamış, dolayısıyla güvenlik anlayışı ve modelleri de değişmeye başlamıştır. Güvenlik sektörü de bu yeni anlayışa göre kendini yeniden yapılandırmaktadır. Bu yeni anlayışta iç güvenliğin sağlanması ve korunması, insan hakları zemininde bireysel güvenliğin gerçekleşmesiyle doğrudan orantılıdır. Bu nedenle devletler meşru güç kullanma aracı olan polisi, devletin zorlayıcı gücü olarak değil insan haklarını ve hukuk düzenini koruyan bir mekanizma olarak görmektedirler.'' Bakan Şahin, geçen sene yapılan Anayasa değişikliğinin özünü de bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinin oluşturduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özellikle, yapılan değişikliklerle temel hak ve özgürlüklerin önündeki kısıtlama ve engellemeler kaldırılmış, hak ve özgürlüklerin altyapısı sağlamlaştırılmıştır. Vatandaşlarımızın tüm hak ve özgürlüklerini hukuk sistemi içerisinde rahatça kullanabilmesi için en temel hak olan yaşama hakkının her bakımdan güvence altında olması şarttır.'' -''İnsan hakları konusunda hassasiyet kazanıldı'' İçişleri Bakanlığı olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda büyük görev üstlendiklerini kaydeden Şahin, şunları söyledi: ''İç güvenlik birimlerimiz, hukuka bağlılık ve insan hakları konusunda büyük hassasiyet kazanmıştır. Güvenlik hizmetlerimizin temel ilkesi demokratik hukuk devleti prensiplerine bağlılık, insan haklarına saygı, özgürlük ve güvenlik arasındaki birlikteliğin ve hassasiyetin gözetilmesidir. İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikasıyla kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında çok önemli gelişmeler kaydedilmiş, işkence suçu artık ülke gündeminden düşürülmüştür.'' -Adli Bilimler Enstitüsü kurulacak- Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan da Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Güvenlik Bilimleri Fakültesinin, ülkede en çok tercih edilen fakültelerden biri olduğunu söyledi. Fakültenin akademik kadrosunun güçlendiğini de anlatan Arslan, ''Tıp ve mühendislik fakültelerini bırakıp da fakültemizi tercih edenler var'' dedi. Arslan, ayrıca Adli Bilimler Enstitüsü kurulması için başlatılan çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandığını belirterek, ''Biraz önce haberini aldık. Adli bilimler Enstitüsü için YÖK'ten izin çıktı'' diye konuştu. Polis Armoni Orkestrasının konser verdiği törenin ardından Bakan Şahin, akademi yerleşkesindeki olimpik yüzme havuzunun da açılışını yaptı. Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Polis Akademisi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.