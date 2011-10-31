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Şahin Irmak 'İstiklal Marşı'nı meze yapmam'

Cumhuriyet Bayramı, önceki akşam vatandaşların Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

31 Ekim 2011 02:00

 
T24 - Cumhuriyet Bayramı, önceki akşam vatandaşların Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Hande Subaşı, Gripin, Yonca Evcimik ve Birol Namoğlu gibi isimlerin bulunduğu kutlamalarda, Şahin Irmak’ın İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkmaması dikkat çekti.


Özel barkovizyon gösterileri, çocuk korosu gibi etkinliklerle başlayan gecede, İstiklal Marşı çalınmasıyla herkes ayağa kalkarak saygı duruşunda durdu. Şahin Irmak’ın İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkmaması dikkat çekti.


Gazetecilere “Beni çekmeyin, kardeşim istemiyorum” diyerek tepki gösteren Şahin, İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmamasının Twitter’da yayılması üzerine, “Kimsenin haddine değil İstiklal Marşı’nı sarhoş masalarına meze yapmak” diyerek tweet attı.

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