-ŞAHİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI ELEŞTİRDİ ANTALYA (A.A) - 15.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, tahliye edilen terör örgütü Hizbullah davası sanıklarının yurt dışına kaçtığıyla ilgili iddiaların üzüntü verici olduğunu belirterek, ''Emniyet birimlerimizin ve İçişleri Bakanlığının bu konuda daha duyarlı olması beklenirdi'' dedi. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şubesi'nin açılışına katılan TBMM Başkanı Şahin, gazetecilerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk süresini belirleyen 102. maddesinde yapılan değişiklik sonucu gerçekleşen tahliyeler ve tahliye edilen Hizbullah davası sanıklarının başka ülkelere kaçtığı iddialarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Tahliyeleri, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Parlamento muhabirlerini ziyareti sırasında değerlendirdiğini hatırlatan Şahin, ''Çok ağır sayabileceğimiz cezalara yerel mahkemelerce çarptırılmış, kiminin ağırlaştırılmış müebbet hapis, kiminin farklı cezalara çarptırıldığı kişilerin dosyaları Yargıtayca onanmadığı için, 10 yıllık tutukluluk süreci dolduğundan Yargıtayca tahliye edilmiş olmaları kamuoyunda haklı bir tepkiye neden olmuştur. Bundan hepimiz üzüntü duymuştuk. Keşke bu dosyalar zamanında incelenip, 10 yıllık tutukluluk süresi dolmadan onansaydı ve bu durumla Türkiye karşılaşmasaydı'' dedi. Şahin, Hizbullah davası sanıklarının yurt dışına kaçtığı iddiasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: ''Şimdi bu tahliye edilen ve henüz davaları kesinleşmemiş kişilerin ortada olmadığı ve kaçmış olabileceği söyleniyor. Bu ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Emniyet birimlerimizin ve İçişleri Bakanlığının bu konuda daha duyarlı olması beklenirdi. Bu kişilerin tahliye edilmiş olmakla birlikte beraat etmiş kişiler olmadığı, dosyalarının onaylanması halinde tekrar tutuklanacakları keyfiyeti karşısında bu kişilerin çok yakın takip halinde olması gerekirdi, diye düşünüyorum. İnşallah emniyet birimlerimiz çok yakın bir sürede bu kişileri yakalayarak adalete teslim eder ve bunlar cezaevlerine yeniden gönderilirler. Böyle bir tespitimi de bu sorunuz üzerine sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum.''