-Şahin: Huzuru baltalamaya çalışıyorlar SİNOP (A.A) - 06.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Ne mutlu bu ülkemize ki, birlik içindeyiz, kardeşlik içindeyiz ve ne mutlu bize ki, bu ülkede birileri bu huzuru, bu kalkınma yarışını ve çabasını engellemeye, baltalamaya, büyüyen ve yükselen Türkiye'yi ayağından çekmeye çalışıyor olmasına rağmen her gün inadına diyoruz ki, biz bu ülkede varız ve var olacağız'' dedi. Tarihi Sinop Cezaevi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresine katılan Bakan Şahin, yaptığı konuşmada, Sinop'un turizmiyle, kültürüyle, doğal yapısıyla ve insan yapısıyla Türkiye'nin çok değerli bir ili olduğunu söyledi. ''Sinop göç vermiş ama göç almamış bir il'' diyen Bakan Şahin, şunları kaydetti: ''Fazlaca göç vermek bir şehir için değerlendirilmesi gereken, düşünülmesi gereken bir durumdur ama olan göçün üzerine ağıt yakmaya gerek yok. Göç olayı sadece Sinop'un değil Anadolu'nun her yerinin, her şehrinin bir kaderidir. Biz bunu doğruysa da ülke olarak yaşadık, yanlışsa da yaşadık. Doğru ise doğruyu daha doğru zemine getirmek, yanlışsa doğru zemine getirmek için bugünün yaşayan insanları ve yöneticileri bu ülkenin sahipleri olarak birlikte düşünmek ve birlikte çözümler üretmek, doğruyu yapmak zorundayız. Dolayısıyla göç vermesinin yanında, göç almamış olması belki bugün kültür ve turizm şehri olacak Sinop için bir avantaj olarak değerlendirmemiz mümkündür. Çünkü, doğanın homojenliğini koruması ve bozulmamış olmasının yanında sosyal yapının homojenliğini korumuş olması da esas itibariyle büyük bir avantajdır ve büyük bir değerdir.'' Sinop'un geleceğinin inşasında yerel yöneticilerin bu gerçeği dikkate alarak, bunu avantaja dönüştürmek için çalışmalar yapması gerektiğini ifade eden Şahin, ''Sinop'un şehir içme suyunun yakın tarihte sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi çalışması bitmiştir. Bugün belediye başkanı arkadaşımızdan valiliğimizde aldığımız brifingde Sinop'un turizm açısından, doğanın korunması ve denizin korunması açısından çok önemli olan atık su probleminin de ele alınmış bir proje olduğunu öğrendim. Projenin yakın zamanda çalışması başlayacak. Yollar, hava yolu, içme suyu, atık suyu ve diğer hizmetlerin tamamının Sinop'un kültürüyle, Sinop'un turizmiyle, Sinop'un doğasının korunmasıyla ve Sinop'un insanının netice itibariyle mutluluğu ve gururuyla çok ilintili konular olduğunu paylaşmak istiyorum'' diye konuştu. Bakan Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: ''Sinop da bütün illerimiz gibi bir üniversite şehri oldu. Sinop tüm şehirlerimiz gibi kalkınan, gelişen bilimsel alt yapısı ve bilimsel kurumlarıyla da gelişen ve genişleyen bir şehrimizdir. Sinop'un üniversite şehri olması noktasında da Sinop'un kara yollarının tamamlanması, hava yolunun da daha etkin kullanılması halinde inanıyorum ki üniversite şehri olma şansı daha yüksektir. Bu şansın da Sinop için zorlanması gerektiğini, bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini, uzaktan gelen öğrenciler için Sinop'u daha sevimli, daha güzel ve cazip hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.'' -''Türk Milleti olarak varız ve ilelebet var olacağız'' Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: ''Hükümetimiz eşitlikçi bir anlayışla, milletimizin ve insanımızın her kesimini kucaklayan bir anlayışla doğrudan yanındadır. 74 milyonu kardeş görmekten ve bu ülkenin coğrafyasının da parçalanmaz, parçalanamaz, ayrılamaz, ayrılmaz bir vatan toprağı olarak görmekten geçtiğini kabul eden bir hizmet anlayışıyla çalışmaktayız. Devleti üstlenmiş olan hükümet ve o hükümeti oluşturmuş olan bir siyasi partinin mensupları olarak çok rahatlıkla, gönül huzuru ve alın akıyla ifade ediyorum ki, biz her zaman her yerde varız, açık kalplilikle varız ve ön yargısız varız.'' Sinop'ta uluslararası bir toplantı yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Bakan Şahin, ''Sinop'ta bir ortak akıl arayışı, bölgesel bir bakışla Artvin'den Sakarya'ya kadar uzanan Karadeniz bakışıyla bir bilimsel toplantıyı yapıyoruz. Ne mutlu bu ülkemize ki, birlik içerisindeyiz, kardeşlik içerisindeyiz ve ne mutlu bize ki, her şeye rağmen bu ülkede birileri bu huzuru bu kalkınma yarışını ve çabasını engellemeye, baltalamaya, büyüyen, yükselen Türkiye'yi ayağından çekmeye çalışıyor olmasına rağmen, her gün inadına diyoruz ki, biz bu ülkede varız ve var olacağız. Erken tarihten evvel var olan bu ülke de bizde bir tarihten itibaren Türk Milleti olarak varız ve ilelebet var olacağız'' diye konuştu. -''Tarihten alacağımız çok dersler var''- Toplantının amacının birlik ve kardeşlik olduğuna işaret eden Bakan Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Bu toplantının ruhu budur. Bu toplantının anlamı budur. Kardeşlik ve birliktir. Bu toprağa saygı, doğaya saygı, varlığa saygı ve insanlığa saygı burada bütüncülük bir yaklaşım var, ayrımcılık yok ama bugün bu toprağın sahibi biziz ve biz olacağız ve biz kalacağız. Tarihe sahip çıkalım. Tarihten alacağımız çok dersler var, ibretler var, akıllar var ve kolaylıklar var. Birilerinin geçmişte yaptığını, bulduğunu ve bildiğini biz de bugün yeniden uğraşıp bulmaya, bilmeye çalışmak yerine birazda tabiri caizse tarihten kopya çekmek herhalde bizim de hakkımızdır. Bizden sonraki nesiller de bizden kopya çekecektir. Geleceğe de bugün tarihe bakarak iyi bir insanlık, iyi bir dostluk, iyi bir bilimsel ve beşeri bir miras bıraktığımızı düşünüyorum.''