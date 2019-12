-Şahin: ''Her türlü düşünceye saygılı Türkiye istiyoruz'' ADIYAMAN (A.A) - 27.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, her türlü düşünceye, özgürlüğe, özgür hür teşebbüse saygısı olan bir Türkiye istediklerini belirterek, ''Ama hizmetlere karşı, bu ülkenin güzelliklerini baltalamaya yönelik, daha da ötesi bu ülkenin insanın canına kıymaya yönelik bir özgürlüğün, davranışın yer bulamayacağı ve bununla da her türlü silahlı-silahsız mücadelenin var olduğu ve olacağı bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturmak durumundayız ve onunda çabası içerisindeyiz'' dedi. Elazığ'dan helikopter ile Adıyaman'a gelen Bakan Şahin, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Şahin, Vali Ramazan Sodan ile bir süre görüşerek bilgi aldı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, daha sonra Adıyaman Belediyesine geçti. Şahin'e burada da Başkan Necip Büyükaslan tarafından çalışmaları hakkında bilgi verdi. AK Parti'nin kuruluşunun 10. yılında tüm bakanların Türkiye'yi gezdiğini ifade eden Şahin, ülkenin bütün illerini, ilçelerini ve köylerini gezerek milletin gerçek ihtiyaçlarını anlamaya çalıştıklarını, ülkenin küçük büyük bütün sorunlarını tespit etmeye çalıştıklarını, yapılan çalışmaları da yerinde gördüklerini söyledi. Bakanlığının ülkenin iç güvenliğini ve insanların huzurunu sağlamaktan da sorumlu olduğunu ifade eden Şahin, şöyle dedi: ''İnsanımızın rahat uyumasını, seyahat etmesini sağlamak amacıyla arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışmaktayız. Biz her vesileyle, Anadolu'dayız, Trakya'dayız. Ramazan ayı içerisindeyiz. Kutsal bir ay, ibadet ayı. Elazığ'dan Adıyaman'a gelirken yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları gördük. Ülkenin dört bir yanında bu tür çalışmalar var ve devam ediyor. Kısaca çalışan bir Türkiye var artık. Buna bağlı olarak da milletimizin bir çalışması var. Büyüttüğümüz bir Türkiye var.'' -Terör- Gazetecilerin terörle ilgili sorusu üzerine Bakan Şahin, şunları kaydetti: ''Şu anki fotoğraf artık eski fotoğraf değil, yeni fotoğraftır. Bu fotoğrafın daha da güzelleşmeye ihtiyacı var. Onun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Güzel Türkiye'nin, kalkınmış Türkiye'nin, huzur içerisindeki Türkiye'nin, açlığı yok etmiş, yoksullukla daha çok mücadele eden Türkiye'nin, gelir dağılımını, gelir adaletini daha adil hale getirmek için bir program dahilinde ekonomiyi sarsmadan, sağlıklı politika ile mücadele eden ve gelir bölüşümünü toplumun her kesimine adaletli bölüştürme gayreti içerisinde olan Türkiye'nin, bu güzelliğinin olmazsa olmazı da güvenli bir Türkiye'dir. Huzurlu bir Türkiye'dir, mal güvenliğinin, can güvenliğinin ve düşünce özgürlüğünün olduğu bir Türkiye'dir. Hiçbir zaman öldürme özgürlüğünün olmadığı ve olamayacağı bir Türkiye'dir. Yaklaşımımız budur. Her türlü düşünceye, özgürlüğe, özgür hür teşebbüse saygısı olan ve imkan sağlayan bir Türkiye istiyoruz. Ama hizmetlere karşı, bu ülkenin güzelliklerini baltalamaya yönelik, daha da ötesi bu ülkenin insanın canına kıymaya yönelik bir özgürlüğün, davranışın yer bulamayacağı ve bununla da her türlü silahlı-silahsız mücadelenin var olduğu ve olacağı bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturmak durumundayız ve onunda çabası içerisindeyiz.''