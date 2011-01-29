-ŞAHİN: HALKIMIZ KAVGA İSTEMİYOR BOLU (A.A) - 29.01.2011 - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin biri iktidar, biri ana muhalefet partisi iki değerli genel başkanının nerede nasıl konuşacakları ve hangi üslubu seçeceklerinin kendi tercihleri olduğunu belirterek, ''Ancak şunu söyleyebilirim halkımız kavga istemiyor'' dedi. Hafta sonunu geçirmek için Kartalkaya'ya gelen Şahin, gününü kayak yaparak ve dinlenerek geçirdi. Kayak yaparken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Şahin, Türkiye'de şu anda kayak yapmaya en müsait yerin Kartalkaya olduğunu ifade etti. Diğer bölgelerdeki kayak merkezlerinde bu kadar karın bulunmadığını dile getiren Şahin, Türkiye'de kış turizminin gittikçe geliştiğini ifade etti. Şahin, ''Özellikle 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının geçtiğimiz günlerde açılması ve hala devam ediyor olması bu spora Türkiye'de olan ilgiyi de arttıracaktır. Tabii ki Türkiye'ye bölgeden ve dünyadan turist gelmesini de teşvik edecektir'' dedi. -KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDE YAŞANANLAR- Gazetecilerin Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan olaylarla ilgili sorusu üzerine ise Şahin, Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerin şu anda bir değişim ve dönüşüm sancısı yaşadığını söyledi. Demokrasi özleminin bu ülkelerde had safhaya çıktığını dile getiren Şahin, ''O nedenle bu sancının çok hasarlı olmadan tamamlanmasını ve bu ülkedeki yöneticilerin de halkın bu arzularını ve beklentilerini karşılayacak bir politika takip etmelerini dostları olarak tavsiye etmemizin doğru olacağını düşünüyorum. Nitekim şu anda Mısır'da yeni bir hükümet kuruluyor. Halkın beklentilerine uygun demokratik adımların atılacağı vaadinde de bulunuldu. Bu gelişmeleri Türkiye olarak takip edeceğiz. İnsanlar hayatını kaybetti. Tabii bundan da büyük üzüntü duyuyoruz'' diye konuştu.