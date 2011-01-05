-ŞAHİN DOSYASINDAN İKİ TAHLİYE DAHA İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - İstanbul 13. ve 9. Ağır Ceza Mahkemeleri, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi kapsamında tahliyesine karar verdi. Alınan bilgiye göre, sanık avukatlarınca, tutuklu olarak yargılanan biri yabancı uyruklu 8 sanıkla ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine, 6 sanıkla ilgili de İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesine, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye talebiyle başvuruda bulunuldu. Talepleri değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''suç işlemek için örgüt kurmak'' ve ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlarından yargılanan sanıklar Ercan Doğru, Vezir Karakoç, Hasan Doğan, Cindi Akınay ve yabancı uyruklu Nedyalko Petrov Vasilev'in, ''örgüt üyesi olmak'' suçundan 10 yılı aşkın süredir yargılanan sanık Ezgin Engin'in ve yine ''örgüt üyesi olmak'' suçundan yargılanan sanıklar Çetin Basalak ve Cemal Yalçın'ın CMK'nın 102. maddesi gereğince ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına da hükmetti. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi de 10 yılı aşkın süredir ''terör örgütü üyeliği'' suçundan tutuklu olarak yargılanan sanık İbrahim Kanat ile yine ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 10 yılı aşkın süredir yargılanan sanıklar Gülseren Özdemir, Şabettin Yeşilmen ve Mehmet Çelik'in aynı madde kapsamında tahliye edilmesini kararlaştırdı. Heyet, ''organize suç örgütü kurmak'' suçundan yargılanan ve söz konusu madde kapsamında dün tahliye edilen Sedat Şahin'in yargılandığı dosyada sanık olarak bulunan Emrah Topal ve Mehmet Ak'ın da bu madde kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.