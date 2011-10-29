-Şahin: Devlet burada ERCİŞ (A.A) - 28.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Bugüne devlet hakimdir, devlet buradadır, tüm yönetimler buradadır. Yarını devlet planlamıştır, o günü de bugünden planlamaktadır'' dedi. Şahin, Van'ın Erciş ilçesinde canlı arama ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi, burada gelinen son durumla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Deprem bölgesinde iletişimde sıkıntı yaşanmadığını, çadırkentlerde, toplu yerleşim yerlerinde ücretsiz telefon ankesörlerinin devreye alındığını, haberleşmede çok kaliteli şekilde hizmet verdiklerini ifade eden Şahin, ''İhtiyaç duyulan ulaşım hizmetleri alabildiğinde güvenlik zincirine de dikkat edilerek yapıldı. Yönetim hizmetlerinde Ağrı Valimiz Erciş'te görevlendirildi, halen burada. Daha önce Düzce ve Sakarya depreminde Elazığ depreminde görev almış, bugün çeşitli görevlerde olan kaymakamlarımız profesyonel yöneticilerimiz, Van merkez ve Erciş merkezde 4 artı 4 şeklinde ilaveten görevlendirildi'' dedi. Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanının neredeyse depremle birlikte bölgeye geldiğini halen dönmediğini belirterek, geçici olarak çadırlarla sağlanan barınma hizmetlerini orta vadede prefabrik binalarla sağlamak için çalışmalar başlatıldığını vurguladı. Prefabrik binaların imalatının başlatıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: ''Yani en geç 2 ay içinde, mümkünse bir aya çekmek suretiyle süreyi orta vadede prefabrik alanlarda barınma hizmeti planlaması yapıldı. Uzun vadede de kalıcı konutların yapılmasının planları yapıldı. Bunlar hızla Afet Acil Durum Başkanlığımız, TOKİ Başkanlığımızca, Çevre ve şehircilik Bakanlığıyla ortaklaşa bir çalışmayla, Çevre ve Şehirlilik Bakanlığımızın koordinesinde ve yetkisinde devam eden hizmetlerdir.'' Depremde can kaybının çok olduğu yönünde spekülasyonlar yapıldığını anımsatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sona geldiğimiz şu saatlerde böyle olmaması, bizim için bir teselli ancak bir tek can dahi kaybolmuş olan bir yerde üzümüz gerçekten büyük. Erciş halkına, Van halkına, Van Gölü yöresinde oturan insanlarımıza, halkımıza, tüm milletimize bu vesileyle geçmiş olsun diyoruz. Kaybettiğimiz insanlara kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, inşallah hem milletimize tüm insanlığa bölge bir afetin yaşatılmaması için dua ediyoruz.'' -Çadırların dağıtımı- Çadırların ihtiyaç duyan depremzelere bir merkezde dağıtılmasıyla ilgili bir sorun olup olmadığına yönelik soruya Şahin, ''Bir merkezden dağıtılması doğrudur, gereklidir. Çünkü çok merkezden çadır dağıtımında bir kargaşa yaşanıyor ve birtakım sıkıntılar oluyor. Şu anda zaten çadırlar büyük ölçüde dağıtıldı. İhtiyacı olan insan sayısı, aile sayısı sınırlı sayıda. Yok demiyorum var ama nerede varsa, mesela sizin elinizde de adresi, telefonu hemen verin 10 dakika içinde oraya çadır sevkıyatı yapmamız mümkün'' dedi. Bir de çadır talebinde bulunmayan vatandaşlar olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Şahin, ''Yani 'devlet yanımıza gelsin, sorsun, bizi bulsun' diyen insanlar var. Şu anda o aşamadayız. Hem onurundan hem bilemeyişinden belki şaşkınlığından çadır talebini iletmemiş olanlar var, şimdi onlar aranıyor'' diye konuştu. Şahin, geçmiş bu tür afetler karşısında bu kadar hızlı, bu kadar organize müdahale yapılmadığını vurgulayarak, ''Kendi ülkemizin tarihinde de bu afette biz bir rekora imza attık ancak iyinin daha iyisi var mıdır? Vardır. Daha iyisi yapılır mı? Yapılır. Allah göstermesin ancak daha iyisini de yapmaya hem kadrolarımız hem ekiplerimiz hazırdır'' diye konuştu.