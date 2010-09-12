-ŞAHİN: BUGÜN SPOR KONUŞALIM ANTALYA (A.A) - 12.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, oyunu Antalya'da kullandı. Şahin, Muratpaşa ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu'nda 1322 No'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra, gazetecilerin referandumla ilgili soruları üzerine, ''Şu anda değerlendirme yapmak yasaklara girer. Yasaklar kalktıktan sonra referandumla ilgili değerlendirme yaparız. Bugün siyaset konuşmayalım, spor konuşalım'' karşılığını verdi. (A) Milli Basketbol Takımının dün akşam ''adeta bir mucizeyi gerçekleştirdiğini'' kaydeden Şahin, ''Millilerimiz, basketbol sporunun saniyelerin değil, saliselerin bile değerlendirildiği bir spor olduğunu herkese ispat etti'' dedi. ABD maçının sonucu ne olursa olsun, artık (A) Milli Basketbol Takımının ''gönüllerde şampiyon'' olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi: ''Bu basketbolcularımızın başarısı, Türkiye'de spor yönetimine önemli görevler yüklemektedir. Bu şampiyonadan sonra Türkiye'de basketbol sporuna ilgi çok artacaktır. Özellikle aileler, çocuklarının başarılı birer basketbolcu olmalarını arzu edecektir. Çocuklarımız daha çok basketbol sporuna yönelecektir. Yöneticilerimiz çocuklarımızın basketbol oynayabilecekleri spor alanlarını çoğaltmada başarılı olmak durumundadırlar. Ben basketbolun, futbolu sevgi itibarıyla artık yakaladığını düşünüyorum. Futbolla basketbol artık Türk halkının gönlünde iki spor dalı olarak adeta birbiriyle yarışacak. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Çünkü futbol tek başına kalmamalı. Spor sadece futboldan ibaret değildir.''