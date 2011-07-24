Şahin: Bu toprakları emlak borsasından satın almadık

T24 - Ordu’da ziyaretlerini sürdüren İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aybastı İlçesi’ne bağlı Perşembe Yaylası’ndaki şenliklere katıldı. Bakan Şahin, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin bir ve beraber olduğunu anlatırken, "Bu topraklar sıradan topraklar değil. Biz Türk Milleti, bu toprakları emlak borsasından satın almadık. Kan dökerek bu sınırları çizdik" diye konuştu.



Ordu’dan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterle Aybastı İlçesi’ne giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Perşembe Yayla Şenlikleri’ne katıldı. Şenliklerde bir konuşma yapan Bakan Şahin, Türkiye’nin tüm illeriyle bir bütün olduğunu anlatırken, şöyle dedi:



"Bu ülkede, bu coğrafyada bir bütünüz. Burası sıradan bir coğrafya değil. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Biz Türk milleti, bu toprakları emlak borsasından satın almadık. Kan dökerek bu sınırları çizdik. Bu toprak, vatandır ve ilelebet Türk vatanı olarak, Türk milletinin öz yurdu olarak kalacaktır. Var mısınız? Varsınız ki, biz de böyle konuşuyoruz. Böyle olacağız. Sizin birliğiniz, sizin sevginiz ve kardeşliğiniz, sizin asaletiniz Türk milletinin asaleti. Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne, güvenliğine, huzuruna uzanan hain elleri, kötü niyetleri kahretmeye, bitirmeye ve de pişman etmeye yeter, yetecektir."



Konuşmasının ardından Bakan Şahin’e AKP Ordu eski Milletvekili Ayhan Yılmaz, bir plaket ve el yapımı sandık hediye etti.



