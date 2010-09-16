-ŞAHİN: BOYKOT SON DRECE YANLIŞ ANTALYA (A.A) - 16.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, BDP'nin Güneydoğu'da eğitim kurumlarına yönelik bir haftalık boykot çağrısına ilişkin, ''Böyle bir boykotu ve eylemi son derece yanlış olarak değerlendiriyorum. Özellikle bir siyasi parti, bu ülkenin çocuklarının belirli bir süre eğitimden uzak kalmasını nasıl kabullenebilir, nasıl bunu bir parti programı ve çalışması olarak düşünebilir?'' dedi. Dünya Halter Şampiyonası'nın açılış törenine katılmak için Antalya'ya gelen TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Havalimanı çıkışında gazetecilerin BDP'nin eğitim kurumlarına yönelik boykot çağrısına ilişkin sorularını yanıtladı. Böyle bir boykotu ve eylemi son derece yanlış bulduğunu, bu çağrı ve boykotun kimseye faydası olmayacağını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğitim boykotunun kime ne faydası olacak? Çocuklarımız, bir hafta 10 gün, ne kadar süreyse eğitimden uzak kaldıklarında, bundan onur duyacak, bundan sevinç duyacak bir kişi olabilir mi, sorumlu bir kişi olabilir mi? Özellikle bir siyasi parti, bu ülkenin çocuklarının belirli bir süre eğitimden uzak kalmasını nasıl kabullenebilir, nasıl bunu bir parti programı ve çalışması olarak düşünebilir? Gerçekten büyük üzüntü duyuyorum. Sağduyu sahibi velilerin, çocukların eğitimine önem veren velilerin bu boykota uymamalarını diliyorum. Uymayacaklarını temenni ediyorum. Çocuklar üzerinden lütfen böyle bir siyaset yapmayalım.'' -''YETKİLİ MAKAMLAR GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR''- Şahin, bir siyasi partinin ortaya attığı böyle bir boykot çağrısı için TBMM'nin yapacağı işlem olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, Türkiye'de çocukları kullanan örgütler bulunduğunu ve çocuklara taş attırıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Eğitim çağındaki bu yavrularımızı siyasi amaçlarına alet edenler oldu ama bir de çocukların eğitimine yönelik bir düşüncenin eyleme dönüşecek olması son derecece üzüntü vericidir. Bu çağda böyle bir düşüncenin, kafa yapısının bulunuyor olmasını büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum.'' BDP'ye, TBMM nezdinde disiplin yönünden bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da Şahin, ''Yetkili makamlar, bu eylemi mevcut yasalarımızı ihlal olarak değerlendirirse gerekeni yaparlar. Bu benim işim değil ama son derece üzüntü verici. Ben hiçbir aklı başında vatandaşın bunu onaylayacağı kanaatinde değilim'' yanıtını verdi. -''MASA BAŞI UYDURMA, MAKSATLI HABER''- TBMM Başkanı Şahin, yabancı bir gazetede ''İran'ın referandum süreciyle ilgili AK Parti'ye maddi yardımda bulunduğu'' iddiasının yer aldığının hatırlatılması üzerine, bu iddiaların hem AK Parti yetkililerince hem de İran tarafınca yalanlandığını söyledi. Şahin, ''Bunun tamamen masa başı uydurma, maksatlı haber olduğu ortaya çıktı. Şimdi AK Parti tüzel kişiliği bu yayın organına yönelik yasal haklarını kullanarak sanıyorum dava açacakmış. Açmalıdır. Bu, basın yayın hakkının kötüye kullanılmasının tipik bir örneğidir'' diye konuştu. -BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI- ''Başkanlık sistemi'' tartışmalarının sorulması üzerine de TBMM Başkanı Şahin, her konunun tartışılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: ''Bunun tartışılması, bu konuda aklı erenlerin, özellikle bu konuyla ilgili anayasa hukukçularının tartışmalarının faydadan uzak olmayacağını düşünüyorum. Her konu tartışılmalıdır. Bu da tartışılır. Olumlu yanları olur, olumsuz yanları olur. Olumlu yanları mı fazla, olumsuz yanları mı fazla, bütün bunlar tartışarak ortaya çıkar. Herhangi bir hususu tartışmaktan korkmayalım, çekinmeyelim.''