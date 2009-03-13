Şahin: Bize oy verin hizmet alın demeye devam edeceğim

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Bizim adaylarımıza oy verirseniz daha çok hizmet alırsınız" dediğini, demeye devam edeceğini ve bunu kimin nasıl yorumlayacağının önemi olmadığını söyledi.





Akseki'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Şahin, bir gazetecinin, "Başbakan ve Baykal'ın seçimlerdeki oy oranı ile ilgili ifadelerini konusunda ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimlerden birinci parti olarak çıkamazsam siyaseti bırakırım" dediğini, buna karşın herhangi bir oran belirtmediğini vurguladı.



Seçimlerle ilgili yüzde 52 oranını CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ifade ettiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aslında belirtmiş olduğu oran, kendisinin seçimlerde başarılı olmayacağının da ikrarıdır. Rakibi bir siyasi partinin çok yüksek oranda oy almasının beklendiğini söylemesi ana muhalefet partisi liderinin daha şimdiden pes ettiğinin bir ifadesi oluyor bana göre. Demokrasilerde muhalefet partileri iktidar kadar önemlidir çünkü muhalefetsiz demokrasi olmaz. Karşımızda gerçekten güçlü bir muhalefet partisi olmasını arzu ederiz. Projeleri ile ülkenin sorunlarının çözümü ile ilgili çok ikna edici açılımlarıyla karşımızda güçlü bir muhalefet partisi arzu ederiz ama kendisinin daha seçim günü gelmeden AK Parti'yi birinci ilan etmiş olması, karşısında benim o partinin mensubu olarak söyleyebileceğim tek şey şudur: Teşekkür ederim Sayın Baykal."



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, geçen haftalarda Antalya'daki seçim çalışmaları sırasında söylediği bazı sözlerin yanlış anlaşılıp anlaşılmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:



"Bir siyasi partinin üyesiyim, milletvekiliyim. O siyasi partinin kurduğu hükümetin üyesiyim. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde kendim için oy istedim. Diğer aday arkadaşlarım, partim için oy istedim. Şimdi 29 Mart 2009 seçimleri için de partim için oy istiyorum, adaylarımız için oy istiyorum. Adaylarımız için oy istemem halkı tehdit değildir,asla şantaj değildir. Her siyasi parti mensubu kendi partisi için oy isteyecektir. Adaylarının en iyi hizmeti vereceklerini söyleyecektir. Bunu referans göstererek vatandaşlardan oy isteyecektir. Benim de yaptığım sadece budur. Yürekten inanıyorum ki halkımız hiçbir tehdide, şantaja boyun eğmez. Üstelik tehdit ve şantaj anlamında ifadeler halkımız nezdinde tepki çeker. Yani doğru şeyler söyleseniz bile tehdit ve şantaj olursa halkımız verecekse bile oy vermez. O nedenle en azından bu kadar siyasi tecrübeye sahibim. Sadece halkımıza 'Oy sizindir, oyları kullanacak sizsiniz. 'Bizim adaylarımıza oy verirseniz daha çok hizmet alırsınız' diyorum, demeye de devam edeceğim. Kim nasıl yorumlarsa yorumlasın."



Bakan Şahin, 29 Marttaki yerel seçimlerde Antalya'da birinci parti olacaklarını ve en fazla belediye başkanlığını partisinin kazanacağını iddia etti.

