-ŞAHİN: BİR YERDE AKSAKLIK VAR ANTALYA (A.A) - 14.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Diploma verdiğimiz gencin eline iş veremiyorsak, bir yerde bir aksaklık var demektir. Bana göre akıllı ve adil devlet, eline diploma verdiği gencin eline iş de verebilmeli, bunu başarabilmelidir'' dedi. Şahin, Akdeniz Üniversitesi 2010-2011 akademik yıl açılış töreninde, ''Bilim ve teknoloji alanında yeterli çalışma yapamayan, ne kadar doğal zenginliğe sahip olursa olsun geri ülkeler kategorisinde değerlendirilmekte. Ülkemizin uluslararası rekabette hak ettiği yere gelebilmesi için mutlaka bilim ve teknoloji alanında çağı yakalaması gerekir'' diye konuştu. Şahin, çeşitli ülkelerde yapılan başarılı üniversiteler sıralamasında da Türkiye'nin istenen düzeyde olmadığını, en son Hollanda'da yapılan bir araştırmada Türkiye'nin 500 üniversiteden oluşan listeye 9 üniversiteyle girdiğini kaydetti. Bunun yeterli olmadığına değinen Mehmet Ali Şahin, hem devletin, hem devlet yetkisini kullanan hükümetlerin, Milli Eğitim Bakanlığının ve YÖK'ün nerede eksik olduğunu değerlendirmesinin önemli olduğuna işaret etti. Üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarına ayrılan pay bakımından da Türkiye'nin OECD ülkelerinin gerisinde olduğunu belirten Şahin, ülkedeki bilim ve teknolojinin gelişmesi için araştırmaya ihtiyaç olduğunu, bunun için de üniversite-sanayi işbirliğine gerek duyulduğunu kaydetti. Türkiye'nin hangi alanda nitelikli elemana ihtiyacı olduğunun belirlemesinin önemine değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hangi alanda elemana ihtiyacımız var, bunu iyi belirlemek, fakülte ve yüksekokulları buna göre açmak gerekiyor. 'Şu kadar yüksekokulumuz, şu kadar fakültemiz, şu kadar meslek yüksekokulumuz var' demek güzel de acaba bunlar Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlara eleman yetiştiren yüksekokullar ve fakülteler midir? Bunun son derece önemli olduğunu biliyorum.'' Şahin, dünya çapında Türk bilim adamlarının beyin göçüyle dünyanın çeşitli üniversitelerinde görev yaptığını, Türkiye'nin bu bilim adamlarının ülkeye dönmesini sağlaması gerektiğini de belirtti. -VALİ ALTIPARMAK'IN KONUŞMASI- Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Antalya'nın beşeri sermayenin yüksek olduğu bir il olduğunu söyledi. Beşeri sermayede üniversitelerin katkısına değinen Altıparmak, Antalya'nın kozmopolit yapısı, turizmden gelen farklı kültürlerin yaşantısıyla da öğrencilere önemli bir imkan sağladığını vurguladı. Vali Altıparmak, öğrencilerin sadece Türkiye'deki değil, dünyada aynı bölümü bitiren yabancı öğrencilerle rekabet etmesi gerektiğine işaret ederek, ''Arkadaşlarımızın hedeflerini bu yönde koyması ve bu hedefler doğrultusunda çalışması gerektiğini biliyoruz. Antalya, büyük fırsatlar sunuyor. Son dönemde yakalamış olduğu ciddi başarılarla Akdeniz Üniversitesi de Antalya'nın marka tanınmışlığına katkı sağlıyor'' dedi. -''ÖĞRETİM ÜYELERİ SUSKUN''- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da Akdeniz Üniversitesi'nde 4 yılı rektörlük olmak üzere 28 yıl çalıştığını anlattı. Üniversite yerleşkesinin makilik, keçilerin otladığı bir alan olduğu yıllarını da bildiğine dikkati çeken Akaydın, Akdeniz Üniversitesi'nin bugün geldiği noktanın bir uygarlık projesi ve bir başarı öyküsü olduğunu anlattı. Akaydın, salonda bulunan öğretim üyelerine de ''Lütfen konuşun'' diye seslendi. Öğretim üyelerinden siyasetçileri, yerel yöneticileri eleştirmelerini isteyen Akaydın, şöyle konuştu: ''Biz artık bir süredir öğretim üyesi suskun olan, konuşmayan bir ülke haline geldik. Uygun ortamda konuşun. Siyasetçiyi eleştirin, yerel yöneticileri de eleştirin. Buna ihtiyacımız var bizim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin referandumu geçti. Bakıyorum ekranlara, herkes konuşuyor da üniversitelerin hukuk fakülteleri hocaları içinde parmakla gösterilecek kadar az sayıda hoca konuşuyor. Halbuki bu çok önemli ülke geleceği için. Öğrenciler, lütfen siyasete girin. Siyaseti hedef olarak alın. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde hala ulusal çıkarları, ülke çıkarlarını önde tutan, parti çıkarlarını ondan sonra düşünen, ama kendi kişisel çıkarlarını çok çok sonra düşünen, birbirine hoşgörüyle sevgiyle bakan, toplumsal gerginlik yapmak için konuşmayan, ülke çıkarı için konuşan siyasetçiye ihtiyaç var. Bu ihtiyacı giderecek olan sizlersiniz. Hangi parti, siyasi görüş olursa olsun birbirinize tahammül ve tolerans göstererek...'' -TÖREN PROTESTOLARLA BAŞLADI- Açılış töreni öncesinde salona girmeye çalışan öğrenciler arasında bulunan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Özgür Özcan, üniversitenin güvenlik görevlilerince sıradan çıkarıldı. İki güvenlik görevlisi tarafından kollarından tutularak tören salonundan uzaklaştırılmak istenen Özcan, ''Üniversitelerde gerici AKP'nin yeri yoktur, bunların demokrasi anlayışı bu kadar'' diye tepki gösterdi. Özcan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin daha önce üniversite içinde çeşitli eylemlere katıldığını, kendisini tanıyan görevlilerin de içeri girmesini engellediğini öne sürdü. Görevlilerin salonda yer kalmadığını söylediğini belirten Özcan, uygulamanın demokratik olmadığını savundu. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in törenin yapılacağı salona girişi sırasında da Antalya Öğrenci Kolektifi üyesi bir grup üniversiteli protesto gösterisi yaptı. ''AKP defol, üniversiteler bizimdir'' şeklinde sloganlar atan üniversiteliler, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldılar. Meclis başkanının çıkışında da bir grup öğrenci pankartlar açarak Şahin'i protesto etti.