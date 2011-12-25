-Şahin: Bilimi kullanacaksın, aklı kullanacaksın GAZİANTEP (A.A) - 25.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miras bilim ve akıldır. Bilimi kullanacaksın, aklı kullanacaksın. Aklını ve bilimi kullandığın zaman bize öğrettiği yol haritasında yapmamız gereken şeyler belli'' dedi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Şehitkamil Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, ''Gaziantep Savunması Anma Gecesi''nde, ''Kefen Bayraklı Kale'' adlı belgesel sinevizyon gösterimi yapıldı. Gecede konuşan Bakan Şahin, 'Kefen Bayraklı Kale' adlı belgeselden birçok şey öğrendiğini belirterek, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, neticelerin ayrıntılarda gizli olduğunu ifade etti. Bakan Şahin, şöyle devam etti: ''O gün, büyük bir azim vardı. Büyük bir kararlılık vardı. Büyük bir alın teri vardı. Büyük bir sabır vardı. Büyük bir gayret vardı. Ama başka bir şey daha vardı. Bugün bize 5. organize sanayiyi yapan, bize cazibe merkezi yapan başka bir sebep vardı. Bu savaşa baktığınız zaman akıl var. Teknoloji var. Örgütlü bir hareket var. Kadın erkek hep beraber bir mücadele azmi var. Nasıl teknoloji var. Yaptığı çelik mermi ile gelen Fransız tankının motorunu bozan bir mermi var. Halbuki İngilizler, Fransızlar gelmeden önce şehirdeki bütün cephaneyi toplayıp gidiyor. Onlarda hiç cephane yok. Cephane yapacak hiçbir şey de yok. Ama yoktan var etme aklını kullanma ve buradan oradaki başarıyı yakalamada büyük bir teknoloji, büyük bir inavasyon altyapısı var. İşte bugün bizi farklı kılan o günden gelen genetik mirasımız. O gün atalarımız 11 ay onun için dayandılar. Hiçbir hesapları yoktu. Hiç kimse bunu başaramadı. Hatta 11 ayın sonunda komutanın söylediği 'Bu nasıl bir şey, nasıl bir halk bu kadar direniyor. Bunlar nasıl bu kadar dayanıyor'. ama biz atalarımızın ne yaptığını biliyoruz. Burada 23 bölgeye ayrılmış ve kendi içinde örgütlenmiş büyük bir hareket var. Örgütlü bir hareket var. Bilgi var ve zerdali çekirdeğinden ekmek yapma bu da başka bir şey. Yaratma olmayan şartlarda oldurma var. Bizi biz yapan başka bir şey var. O yüzden biz bunları mutlaka anlamalıyız, anlatmalıyız. Gençlerimize mutlaka bu ruhu aşılamamız gerekiyor. Bizi biz yapan değerlerdir. Bu ruhu gençlere aşıladığımız zaman korkacak hiçbir şey yoktur. Yarınlarımız çok aydınlık olacaktır.'' ''Kendi tarihimizle barıştık'' diyen Şahin, şunları söyledi: ''Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miras bilim ve akıldır. Bilimi kullanacaksın, aklı kullanacaksın. Aklını ve bilimi kullandığın zaman bize öğrettiği yol haritasında yapmamız gereken şeyler belli. Onun için verilen mücadelede bugün artık topla tüfekle değil ekonomik mücadele ile verildiğini biliyoruz... Ortak duygularımızı paylaşmaktan çekinmeyeceğiz. Ama o mücadelede, ekonomik mücadelede daha iyi makine yapabilmeyi bizi farklı yapan değerleri daha farklı noktaya koyabilmeyi başaracağız. Lobi yapmayı öğreneceğiz. Haklı davamızı dünyaya daha farklı anlatmaya yöneleceğiz.''