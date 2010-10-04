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Politika

ŞAHİN: BEN ARACILIK ETMEM TBMM (A.A)

04 Ekim 2010 15:57

-ŞAHİN: BEN ARACILIK ETMEM TBMM (A.A) - 04.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa değişikliğinde, ''bir komisyon, kurulmuş olması için kurulmamalı'' görüşünü dile getirerek, ''Dostlar alışverişte görsün kabilinden bir komisyonun kurulmasına ben aracılık etmem'' dedi. Şahin, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Lockwood Smith ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliğinin seçimden sonra olması gerektiğini söyledi, 'kimse bize komisyon kurmak için gelmesin' dedi. Sizin bu konudaki çalışmalarınız rafa mı kalktı?'' sorusu üzerine Şahin, siyasi partilerin, uzlaşma komisyonu kurulmasına yardımcı olmaları halinde inisiyatif alabileceği yönündeki açıklamalarını anımsattı. Siyasi partilerin genel başkan ve sözcülerinin açıklamalarını takip ettiğini ifade eden Şahin, ''Bir komisyon, kurulmuş olması için kurulmamalıdır. Dostlar alışverişte görsün kabilinden bir komisyonun kurulmasına ben aracılık etmem'' dedi. Şahin, yeni bir Anayasa değişikliği için böyle bir komisyonun kurularak, kısa süre içinde bir ürün ortaya koyabileceği konusunda endişelerini paylaşmak istediğini belirtti.

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